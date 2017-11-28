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Фестиваль Финского кино

Ежегодная неделя финского кино

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События: Фестивали.

Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге проводит традиционный фестиваль уже в 18-ый раз. 

В этом году Финляндия отмечает 100-летний юбилей Независимости. Независимость для финнов означает свободу быть собой и самостоятельно принимать решения по разным вопросам. Финляндии пришлось пройти через многое на этом пути: голод, войны, восстановление хозяйства, социальное развитие и технологический прогресс. Финляндия за сто лет выросла в современную страну, в которой приятно жить. Развитие Финляндии будет отражено также в фильмах, которые будут показаны в Мурманске на кинофестивале.

Фильмы расскажут о финском характере, развитии Финляндии и в особенности о столице, Хельсинки.

Программа:

28.11.2017 в 19:00

Открытие фестиваля. Показ фильма «Самый счастливый день Олли Мяки» 

29.11.2017 в 19:00

Показ фильма «Midsummer Nights Tango». Живая музыка, в том числе финское танго в рамках Jazz Blues Cafе.

30.11.2017 в 12:00

Литературная встреча, презентация финских книг о Тату и Пату. Показ детского фильма «Подмышки с корицей, Тату и Пату!».

02.12.2017 в 12:00

Показ фильма «Хельсинки, навсегда»

02.12.2017 в 16:00

Открытие выставки «Уно Улберг – архитектор Карелии». Презентация от куратора выставки, профессора эстетики Киммо Саръе. Короткометражные фильмы о финской архитектуре.

03.12.2017 в 14:40

Закрытие фестиваля. Показ детского фильма «Подмышки с корицей, Тату и Пату!»

Все мероприятия на Неделе финского кино бесплатны для посещения и фильмы будут транслироваться с переводом на русский язык.

Северное сияние
28 ноября
19:00
3 декабря
14:40
Ледокол
29 ноября
19:00
Областная детско-юношеская библиотека
30 ноября
12:00
Краеведческий музей
2 декабря
12:00
Пространство
2 декабря
16:00
Цены

Вход свободный

Подробная информация на сайте консульства

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