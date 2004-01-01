Midsummer Nights Tango

У финнов причудливое чувство юмора и они немного застенчивы, но танго – это народная музыка финнов. Документальный фильм рассказывает о финском танго с точки зрения певицы Чино Лаборде, гитариста Диего «ДИПИ» Квитко и бандонеониста Пабло Греко. Три аргентинских музыканта отправляются в Финляндию, чтобы выяснить, говорит ли Аки Каурисмяки правду, когда он утверждает, что танго-музыка была изобретена в Финляндии.

Жанр: документальный

Оригинальное название: Mittsommernachtstango

Режиссер: Вивиан Блюмшайн

В ролях: Аки Каурисмяки, Чино Лаборд, Пабло Греко, Диего Квитко, Педро Хиетанен, Рику Ниеми, Элзи Маттила

Продолжительность: 84 минуты