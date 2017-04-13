Самый счастливый день Олли Мяки

Ограничения: 18+

У финского боксера Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в полулёгком весе. Он уже преодолел все неудачи, теперь спортсмену из провинциальной глубинки пророчат славу и богатство. Дело за малым: остается сконцентрироваться на решающем поединке, но на пути к триумфу появляется новое испытание – девушка. Олли Мяки всё же станет легендой спорта, но не благодаря победе.

Жанр: драма, мелодрама, биография, спорт

Оригинальное название: Hymyilevä mies

Режиссер: Юхо Куосманен

В ролях: Яркко Лахти, Уна Айрола, Ээро Милонофф, Джоэнна Хаартти, Эско Баркеро, Elma Milonoff, Leimu Leisti, Хильма Милонофф, Олли Рахконен, Йунас Саартамо

Продолжительность: 92 минуты

Релиз в России: 13 апреля 2017