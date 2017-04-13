Самый счастливый день Олли Мяки
Художественный фильм о финском боксёре и о его матче
Художественный фильм о финском боксёре и о его матче
У финского боксера Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в полулёгком весе. Он уже преодолел все неудачи, теперь спортсмену из провинциальной глубинки пророчат славу и богатство. Дело за малым: остается сконцентрироваться на решающем поединке, но на пути к триумфу появляется новое испытание – девушка. Олли Мяки всё же станет легендой спорта, но не благодаря победе.
Жанр: драма, мелодрама, биография, спорт
Оригинальное название: Hymyilevä mies
Режиссер: Юхо Куосманен
В ролях: Яркко Лахти, Уна Айрола, Ээро Милонофф, Джоэнна Хаартти, Эско Баркеро, Elma Milonoff, Leimu Leisti, Хильма Милонофф, Олли Рахконен, Йунас Саартамо
Продолжительность: 92 минуты
Релиз в России: 13 апреля 2017
Вход свободный