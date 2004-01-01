Уно Ульберг – архитектор Карелии
Выставка в рамках XVIII Фестиваля Финского кино в Мурманске
Выставка в рамках XVIII Фестиваля Финского кино в Мурманске
Уно Ульберг (1879–1944) был ведущим финским архитектором своего поколения. Он родился в Выборге, и большая часть его многочисленных архитектурных проектов была реализована в Карелии, преимущественно в Выборге, а также в Сортавале, Кякисалми (Приозерск), Иматре, на Карельском перешейке, в Йоханнесе (Советский) и в Энсо (Светогорск).
По итогам Второй мировой войны некоторые восточные территории Финляндии отошли к СССР, в связи с чем большинство спроектированных Ульбергом зданий оказались на территории Советского Союза, ныне – территории Ленинградской области и Республики Карелия.
Передвижная выставка «Уно Ульберг – архитектор Карелии» впервые была экспонирована в Сайменском университете прикладных наук в Иматре (Финляндия), после в Выборге в выборгской библиотеке Алвара Аалто, далее в Сортавальской районной библиотеке и Институте Финляндии в Санкт-Петербурге, а теперь принять ее выпала честь городу Мурманску.
Куратор выставки - Киммо Сарье, доктор философии, визуальный художник и адъюнкт-профессор кафедры эстетики Хельсинского университета, один из ведущих представителей финского постмодернизма и концептуализма 1980-х годов.
Графическое оформление выставки – архитектор Томми Линдгрен. Печать и техническое оснащение – компания Maxbit Finland Feelfree Oy и издательство Vammalan kirjapaino.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1
Вход свободный
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