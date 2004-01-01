Уно Ульберг (1879–1944) был ведущим финским архитектором своего поколения. Он родился в Выборге, и большая часть его многочисленных архитектурных проектов была реализована в Карелии, преимущественно в Выборге, а также в Сортавале, Кякисалми (Приозерск), Иматре, на Карельском перешейке, в Йоханнесе (Советский) и в Энсо (Светогорск).

По итогам Второй мировой войны некоторые восточные территории Финляндии отошли к СССР, в связи с чем большинство спроектированных Ульбергом зданий оказались на территории Советского Союза, ныне – территории Ленинградской области и Республики Карелия.

Передвижная выставка «Уно Ульберг – архитектор Карелии» впервые была экспонирована в Сайменском университете прикладных наук в Иматре (Финляндия), после в Выборге в выборгской библиотеке Алвара Аалто, далее в Сортавальской районной библиотеке и Институте Финляндии в Санкт-Петербурге, а теперь принять ее выпала честь городу Мурманску.

Куратор выставки - Киммо Сарье, доктор философии, визуальный художник и адъюнкт-профессор кафедры эстетики Хельсинского университета, один из ведущих представителей финского постмодернизма и концептуализма 1980-х годов.

Графическое оформление выставки – архитектор Томми Линдгрен. Печать и техническое оснащение – компания Maxbit Finland Feelfree Oy и издательство Vammalan kirjapaino.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1