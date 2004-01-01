Хельсинки, навсегда

Документальный фильм о городе Хельсинки в котором собраны как старые, так и более свежие кадры из всех районов города в период с начала века до 1990-х годов. Вы увидите кадры из классических финских фильмов, которые были сняты в Хельсинки, а также работы известного финского фотографа Сингва Брандера (1869-1942), который славился своими уличными снимками и виньетками повседневной жизни в Финляндии.

Жанр: документальный, история

Оригинальное название: Helsinki, ikuisesti

Режиссер: Питер фон Баг

В ролях: Siiri Angerkoski, Ритва Арвело, Сусанна Хаависто, Ansa Ikonen, Mervi Järventaus, Лиана Каарина, Veli-Pekka Kaitue, Kullervo Kalske, Kaarlo Kartio, Аку Корхонен

Продолжительность: 74 минут