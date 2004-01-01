Подмышки с корицей, Тату и Пату!
Безумная рождественская фантазия для детей и взрослых о двух странноватых друзьях из выдуманной страны
Безумная рождественская фантазия для детей и взрослых о двух странноватых друзьях из выдуманной страны
Тату и Пату – два взрослых брата родом из местечка Странногорск (Оддсвилль), где жизнь течет совершенно по-особому. Они приезжают в большой город, чтобы встретить Рождество вместе со своей лучшей подругой Веерой. Однако все до предела усложнится, когда она опоздает на вокзал, и братья будут вынуждены самостоятельно знакомиться с городом. Им придется пережить ряд забавных приключений, так как Тату и Пату не имеют ни малейшего представления о жизни обычных людей.
Жанр: комедия, семейный
Оригинальное название: Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!
Режиссер: Рик Йокела
В ролях: Антти Хольма, Рику Ниеминен, Эдит Патракка, Мари Лехтонен, Пирьо Лонка, Сулеви Пелтола, Томми Корпела, Вилле Миллиринне, Анни Йокела, Эеви Йокела
Продолжительность: 70 минут
Вход свободный