Подмышки с корицей, Тату и Пату!

Ограничения: 6+

Тату и Пату – два взрослых брата родом из местечка Странногорск (Оддсвилль), где жизнь течет совершенно по-особому. Они приезжают в большой город, чтобы встретить Рождество вместе со своей лучшей подругой Веерой. Однако все до предела усложнится, когда она опоздает на вокзал, и братья будут вынуждены самостоятельно знакомиться с городом. Им придется пережить ряд забавных приключений, так как Тату и Пату не имеют ни малейшего представления о жизни обычных людей.

Жанр: комедия, семейный

Оригинальное название: Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!

Режиссер: Рик Йокела

В ролях: Антти Хольма, Рику Ниеминен, Эдит Патракка, Мари Лехтонен, Пирьо Лонка, Сулеви Пелтола, Томми Корпела, Вилле Миллиринне, Анни Йокела, Эеви Йокела

Продолжительность: 70 минут