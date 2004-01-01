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Дни кино Финляндии

Кинопоказы в рамках фестиваля

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События: Видеотрансляции, Фестивали.

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и Кинофонд Финляндии представляют XXII Неделю кино Финляндии в Мурманске.

Вас ждет просмотр лучших полнометражных и короткометражных фильмов Финляндии самого последнего времени.

Добро пожаловать на наш фестиваль. Внимательно изучите информацию о программе. Но мы, как всегда, советуем вам посмотреть все картины без исключения.   

Официальный сайт Недели кино Финляндии 

в виде календаря

Фильмы

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19 ноября,
- Первый снег

История иранской семьи в Финляндии, ожидающей решения о предоставлении статуса беженцев.

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20 ноября,
- Картошка

Фильм познакомит зрителей с самым настоящим стартапером XVII века...

156937
20 ноября,
- Туве

Фильм рассказывает историю жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве Янссон.

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21 ноября,
Галактика
- Хелене

Фильм на основе реальных событий посвящён жизни самой известной финской художницы Хелене Шерфбек в период с 1915 по 1923 годы.

19 ноября
20 ноября
21 ноября
Галактика
c 19 по 21 ноября

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21 ноября
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