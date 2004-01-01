Дни кино Финляндии

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и Кинофонд Финляндии представляют XXII Неделю кино Финляндии в Мурманске.

Вас ждет просмотр лучших полнометражных и короткометражных фильмов Финляндии самого последнего времени.



Добро пожаловать на наш фестиваль. Внимательно изучите информацию о программе. Но мы, как всегда, советуем вам посмотреть все картины без исключения.

Официальный сайт Недели кино Финляндии