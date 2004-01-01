Дни кино Финляндии
Кинопоказы в рамках фестиваля
Кинопоказы в рамках фестиваля
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и Кинофонд Финляндии представляют XXII Неделю кино Финляндии в Мурманске.
Вас ждет просмотр лучших полнометражных и короткометражных фильмов Финляндии самого последнего времени.
Добро пожаловать на наш фестиваль. Внимательно изучите информацию о программе. Но мы, как всегда, советуем вам посмотреть все картины без исключения.
История иранской семьи в Финляндии, ожидающей решения о предоставлении статуса беженцев.
Фильм познакомит зрителей с самым настоящим стартапером XVII века...
Фильм рассказывает историю жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве Янссон.