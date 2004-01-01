Хелене
Фильм на основе реальных событий посвящён жизни самой известной финской художницы Хелене Шерфбек в период с 1915 по 1923 годы.
Фильм на основе реальных событий посвящён жизни самой известной финской художницы Хелене Шерфбек в период с 1915 по 1923 годы.
В 1915 году Хелене живёт в деревне со своей пожилой матерью. С момента её последней выставки прошли годы, и она продолжает рисовать только ради собственного удовольствия. Всё меняется, когда Хелене и её 159 удивительных картин обнаруживает арт-дилер. Однако самым важным моментом в жизни художницы становится встреча с Эйнаром Рейтером, впоследствии ставшим её биографом.
Актеры: Лаура Бирн, Йоханнес Холопайнен, Криста Косонен, Томми Корпела, Ээро Ахо, Пиркко Сайсио
Режиссер: Антти Йокинен
Жанр: драма, биография
2020, Финляндия, цветной, 2ч 02мин
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