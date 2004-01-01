Ограничения: 16+

В 1915 году Хелене живёт в деревне со своей пожилой матерью. С момента её последней выставки прошли годы, и она продолжает рисовать только ради собственного удовольствия. Всё меняется, когда Хелене и её 159 удивительных картин обнаруживает арт-дилер. Однако самым важным моментом в жизни художницы становится встреча с Эйнаром Рейтером, впоследствии ставшим её биографом.

Актеры: Лаура Бирн, Йоханнес Холопайнен, Криста Косонен, Томми Корпела, Ээро Ахо, Пиркко Сайсио

Режиссер: Антти Йокинен

Жанр: драма, биография

2020, Финляндия, цветной, 2ч 02мин