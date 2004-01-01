Первый снег

Ограничения: 12+

Семья Мехдипур прожила несколько лет в приёмном центре для беженцев в небольшом финском городке. Они верят в своё будущее в Финляндии и просто живут, как обычная семья, наслаждаясь летом, белыми ночами и блинными вечеринками с местными друзьями. Однажды семья узнаёт, что их вид на жительство аннулирован. Они предпринимают последнюю попытку обжаловать решение и продолжают жить, несмотря на угрозу депортации.

Сын Рами переходит в среднюю школу, и каждый миг для него ценнее прежнего. На пороге юношества и взросления Рами ищет своё место в этом мире вместе с лучшим другом Йиги. Мать и отец мальчика, наполненные оптимизмом, всячески стараются обеспечить семье счастливую и безопасную жизнь.

Актеры: Шахаб Хоссейни, Aran-Sina Keshvari, Shabnam Ghorbani, Kimiya Eskandari, Лаура Бирн Niilo Airas, Lumi Barrois, Мохаммад Кангёрен, Кристийна Халкола, Ээро Меласниеми

Режиссер: Хами Рамезан

Жанр: Драма

2020, Финляндия, цветной, 1ч 22мин

