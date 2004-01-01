Первый снег
История иранской семьи в Финляндии, ожидающей решения о предоставлении статуса беженцев.
История иранской семьи в Финляндии, ожидающей решения о предоставлении статуса беженцев.
Семья Мехдипур прожила несколько лет в приёмном центре для беженцев в небольшом финском городке. Они верят в своё будущее в Финляндии и просто живут, как обычная семья, наслаждаясь летом, белыми ночами и блинными вечеринками с местными друзьями. Однажды семья узнаёт, что их вид на жительство аннулирован. Они предпринимают последнюю попытку обжаловать решение и продолжают жить, несмотря на угрозу депортации.
Сын Рами переходит в среднюю школу, и каждый миг для него ценнее прежнего. На пороге юношества и взросления Рами ищет своё место в этом мире вместе с лучшим другом Йиги. Мать и отец мальчика, наполненные оптимизмом, всячески стараются обеспечить семье счастливую и безопасную жизнь.
Актеры: Шахаб Хоссейни, Aran-Sina Keshvari, Shabnam Ghorbani, Kimiya Eskandari, Лаура Бирн Niilo Airas, Lumi Barrois, Мохаммад Кангёрен, Кристийна Халкола, Ээро Меласниеми
Режиссер: Хами Рамезан
Жанр: Драма
2020, Финляндия, цветной, 1ч 22мин
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра
Выставочная программа в рамках фестиваля «Фанк»