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Туве

Фильм рассказывает историю жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве Янссон.

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Ограничения: 18+
События: Видеотрансляции.

После войны молодая художница окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Она шокировала общество свободными отношениями с женатым политиком, но куда больший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бандлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве.

Актеры: Алма Пёусти, Криста Косонен, Шанти Роней, Йоанна Хаартти, Ээва Путро, Оскар Пёусти

Режиссер: Зайда Бергрот

Жанр: Драма, Биография

2020, Финляндия, цветной, 1ч 56 мин

Галактика
20 ноября
18:00

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