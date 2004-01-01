Туве
Фильм рассказывает историю жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве Янссон.
Фильм рассказывает историю жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве Янссон.
После войны молодая художница окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Она шокировала общество свободными отношениями с женатым политиком, но куда больший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бандлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве.
Актеры: Алма Пёусти, Криста Косонен, Шанти Роней, Йоанна Хаартти, Ээва Путро, Оскар Пёусти
Режиссер: Зайда Бергрот
Жанр: Драма, Биография
2020, Финляндия, цветной, 1ч 56 мин
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