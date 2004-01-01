Картошка
Фильм познакомит зрителей с самым настоящим стартапером XVII века...
Фильм познакомит зрителей с самым настоящим стартапером XVII века...
XVII век, человек пытается импортировать неизвестный для Финляндии корнеплод — картофель. Никто не верит в картошку, а Гильдия торговцев репой старается помешать ему всеми силами.
Актеры: Линнеа Лейно, Ээро Херранен, Йоонас Нордман, Алекс Антон
Режиссер: Йоона Тена
Жанр: Комедийный
2021, Финляндия, цветной, 1ч 39мин
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