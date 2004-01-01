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Картошка

Фильм познакомит зрителей с самым настоящим стартапером XVII века...

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции.

XVII век, человек пытается импортировать неизвестный для Финляндии корнеплод — картофель. Никто не верит в картошку, а Гильдия торговцев репой старается помешать ему всеми силами.

Актеры: Линнеа Лейно, Ээро Херранен, Йоонас Нордман, Алекс Антон

Режиссер: Йоона Тена

Жанр: Комедийный

2021, Финляндия, цветной, 1ч 39мин

Галактика
20 ноября
14:00

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