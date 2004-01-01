Ограничения: 16+

XVII век, человек пытается импортировать неизвестный для Финляндии корнеплод — картофель. Никто не верит в картошку, а Гильдия торговцев репой старается помешать ему всеми силами.

Актеры: Линнеа Лейно, Ээро Херранен, Йоонас Нордман, Алекс Антон

Режиссер: Йоона Тена

Жанр: Комедийный

2021, Финляндия, цветной, 1ч 39мин