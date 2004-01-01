Проведение выставки, приуроченной к этой дате, является данью глубокого уважения участникам войны, которые, в суровых условиях севера, защищали страну и одержали Победу.

В состав выставки вошли работы мурманских художников, которые раскрывают представление о том героическом, судьбоносном для мира времени.

Мурманские художники едины в убеждении, что тема Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, оставившей свой трагический след в судьбах почти каждой семьи, никого не может оставить равнодушным даже сегодня. Именно поэтому и спустя 75 лет появляются фильмы, ставятся спектакли, пишутся картины о войне. В различных по жанрам и образной структуре произведениях нашло отражение торжество Победы и скорбь о погибших, боль утраты и торжество жизни. Работы отмечены выразительными композиционными решениями, насыщенной колористической гаммой, яркими образными характеристиками персонажей, сильных, северных людей.