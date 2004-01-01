Культурно-выставочный центр Русского музея

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Красный
8 сентября
c 9 по 30 сентября

Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске размещен на II этаже здания областной филармонии в помещениях, переданных Мурманскому областному художественному музею после реконструкции. В состав Культурно-выставочного центра войдет:

  • Экспозиционно-выставочное пространство
  • Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» (открыт в 2004 г.)
  • Ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями (открыт в апреле 2017 г.)

Деятельность многофункционального Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманском областном художественном музее (МОХМ) предполагает реализацию выставочных проектов, работу виртуального филиала и Ресурсного центра, организацию обучения сотрудников музеев и учреждений культуры города и области специалистами Русского музея, а также проведение мероприятий различного формата – лекций, семинаров, мастер-классов, творческих вечеров и пр.

Культурно-выставочный центр позволит жителям и гостям города познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея, историей русской культуры, инновационными проектами музея, будет способствовать развитию культурного туризма.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Софьи Перовской, 3 (2 этаж)

    (Октябрьский район)

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