Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске размещен на II этаже здания областной филармонии в помещениях, переданных Мурманскому областному художественному музею после реконструкции. В состав Культурно-выставочного центра войдет:

Экспозиционно-выставочное пространство

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» (открыт в 2004 г.)

Ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями (открыт в апреле 2017 г.)

Деятельность многофункционального Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманском областном художественном музее (МОХМ) предполагает реализацию выставочных проектов, работу виртуального филиала и Ресурсного центра, организацию обучения сотрудников музеев и учреждений культуры города и области специалистами Русского музея, а также проведение мероприятий различного формата – лекций, семинаров, мастер-классов, творческих вечеров и пр.

Культурно-выставочный центр позволит жителям и гостям города познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея, историей русской культуры, инновационными проектами музея, будет способствовать развитию культурного туризма.