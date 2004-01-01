Кроме пятницы и воскресенья
Нестандартная история из жизни нестандартных людей
Нестандартная история из жизни нестандартных людей
Данная постановка – это трагикомедия, раскрывающая основные истины. Хотя все герои борются за одно – право быть счастливыми. У каждого из них своя история, свои жизненные цели и принципы, но связывает эти истории – электричка, отправляющаяся в 14:42 до станции Новолисино, всегда, кроме пятницы и воскресенья...
300 р.
Обязательная запись по телефону: +7 (900) 941-08-91
Спектакль для самых маленьких по мотивам русской народной сказки
Гастроли Тамбовского государственного театра кукол