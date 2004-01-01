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Кроме пятницы и воскресенья

Нестандартная история из жизни нестандартных людей

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Данная постановка – это трагикомедия, раскрывающая основные истины. Хотя все герои борются за одно – право быть счастливыми. У каждого из них своя история, свои жизненные цели и принципы, но связывает эти истории – электричка, отправляющаяся в 14:42 до станции Новолисино, всегда, кроме пятницы и воскресенья...

Союз театральных деятелей
2 мая
18:00
3 мая
18:00
4 мая
18:00
Цены

300 р.

Обязательная запись по телефону: +7 (900) 941-08-91

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