Ограничения: 16+

Данная постановка – это трагикомедия, раскрывающая основные истины. Хотя все герои борются за одно – право быть счастливыми. У каждого из них своя история, свои жизненные цели и принципы, но связывает эти истории – электричка, отправляющаяся в 14:42 до станции Новолисино, всегда, кроме пятницы и воскресенья...