Школа хороших манер «AMA School» – это 4 профессионально оборудованных зала и более 200 квадратных метров, созданных специально для вашего личностного совершенствования!

Этикет

Фотопозирование

Хореография

Современные танцы

Здоровая спина + правильное питание

Ораторский класс

Актерская лаборатория

Основы дизайна

Художественное творчество

Основы make up

Имидж Мода Стиль

Картина за два часа

Моделирование и конструирование одежды

Курс киноактера

Китайский язык (скоро)

Блогинг для начинающих (скоро)

Организация детского праздника и Дня Рождения

Площадка для вашего культурного или образовательного мероприятия

Обучаться у нас можно с 4х лет и без возрастных ограничений!



