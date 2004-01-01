AMA School

Заняться собой: Красота, Танцшколы, Здоровье.
143805

Школа хороших манер «AMA School» – это 4 профессионально оборудованных зала и более 200 квадратных метров, созданных специально для вашего личностного совершенствования!

  • Этикет
  • Фотопозирование
  • Хореография
  • Современные танцы
  • Здоровая спина + правильное питание
  • Ораторский класс
  • Актерская лаборатория
  • Основы дизайна
  • Художественное творчество
  • Основы make up
  • Имидж Мода Стиль
  • Картина за два часа
  • Моделирование и конструирование одежды
  • Курс киноактера 
  • Китайский язык (скоро)
  • Блогинг для начинающих (скоро)
  • Организация детского праздника и Дня Рождения
  • Площадка для вашего культурного или образовательного мероприятия

Обучаться у нас можно с 4х лет и без возрастных ограничений!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Олега Кошевого, д.5

    70-23-10
Cайт:
http://vk.com/ama_school51

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