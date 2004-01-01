AMA School
Школа хороших манер «AMA School» – это 4 профессионально оборудованных зала и более 200 квадратных метров, созданных специально для вашего личностного совершенствования!
- Этикет
- Фотопозирование
- Хореография
- Современные танцы
- Здоровая спина + правильное питание
- Ораторский класс
- Актерская лаборатория
- Основы дизайна
- Художественное творчество
- Основы make up
- Имидж Мода Стиль
- Картина за два часа
- Моделирование и конструирование одежды
- Курс киноактера
- Китайский язык (скоро)
- Блогинг для начинающих (скоро)
- Организация детского праздника и Дня Рождения
- Площадка для вашего культурного или образовательного мероприятия
Обучаться у нас можно с 4х лет и без возрастных ограничений!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Олега Кошевого, д.570-23-10
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