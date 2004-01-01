133885

Изготовление авторской кружки

Мастер-класс в Музее занимательных наук «Фокус»!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Мастер-класс.

Хотите свою неповторимую кружку? Записывайтесь на мастер-класс по изготовлению авторских кружек с термопечатью! Составить свою композицию из картинок и подобрать текст, который затем будет отображен зеркально, совсем не простое занятие. Зато результат – именная кружка, какой ни у кого больше нет, – явно того стоит! Рисунок, наносящийся на кружку методом термопечати, очень устойчив к мытью в посудомойках.

Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого – для помощи в оформлении кружки (1 взрослый может присутствовать с ребенком на занятии бесплатно).

Фокус
20 мая
13:00
Цены

200 р.

Дополнительная информация в группе ВК

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?