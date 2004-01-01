Фокус

Посмотреть: Музеи.Возраст: Для всей семьи.
Чудеса науки
c 11 апреля по 31 декабря
132870

Музей занимательных наук.

У нас вы сможете погрузиться в удивительный мир науки, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием и пользой для себя!

Наш Музей объединил две научных выставки «Чудеса науки» и «Электричество и магнетизм» в одну большую и разместил ее на площади более 180 кв.м в зале Научки на постоянной основе! 

Экспонаты «Фокуса» интерактивные! Это значит, что с ними можно взаимодействовать - проводить собственные эксперименты и ставить опыты.

Мы ждем в гости и детей, и взрослых – всех, кто хочет экспериментировать, учиться и удивляться!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Софьи Перовской, 21а

    (Октябрьский район)
    780-540
    8 (921) 708-0-540
    Режим работы:

    Вт., Ср., Чт.: 12:00-19:00 (касса работает до 18:00)
    Сб., Вс.: 11:00-18:00 (касса работает до 17:00)

Cайт:
http://vk.com/focusmuseum
Цены

Будние дни – 200 р./чел.
Выходные дни – 250 р./чел.

Групповые посещения:
>10 человек = экскурсия в подарок
>15 человек = бесплатный вход 1 сопровождающего
>30 человек = бесплатный вход 2 сопровождающих

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