Музей занимательных наук.

У нас вы сможете погрузиться в удивительный мир науки, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием и пользой для себя!

Наш Музей объединил две научных выставки «Чудеса науки» и «Электричество и магнетизм» в одну большую и разместил ее на площади более 180 кв.м в зале Научки на постоянной основе!

Экспонаты «Фокуса» интерактивные! Это значит, что с ними можно взаимодействовать - проводить собственные эксперименты и ставить опыты.

Мы ждем в гости и детей, и взрослых – всех, кто хочет экспериментировать, учиться и удивляться!