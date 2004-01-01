Фокус
Музей занимательных наук.
У нас вы сможете погрузиться в удивительный мир науки, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием и пользой для себя!
Наш Музей объединил две научных выставки «Чудеса науки» и «Электричество и магнетизм» в одну большую и разместил ее на площади более 180 кв.м в зале Научки на постоянной основе!
Экспонаты «Фокуса» интерактивные! Это значит, что с ними можно взаимодействовать - проводить собственные эксперименты и ставить опыты.
Мы ждем в гости и детей, и взрослых – всех, кто хочет экспериментировать, учиться и удивляться!
- г. Мурманск
ул. Софьи Перовской, 21а(Октябрьский район)780-540
8 (921) 708-0-540Режим работы:
Вт., Ср., Чт.: 12:00-19:00 (касса работает до 18:00)
Сб., Вс.: 11:00-18:00 (касса работает до 17:00)
Будние дни – 200 р./чел.
Выходные дни – 250 р./чел.
Групповые посещения:
>10 человек = экскурсия в подарок
>15 человек = бесплатный вход 1 сопровождающего
>30 человек = бесплатный вход 2 сопровождающих