Изготовление авторского лизуна

Эта несложная игрушка, способствующая развитию мелкой моторики, стала популярна еще во времена возникновения мультфильма «Охотники за привидениями», где один из героев по имени Лизун обладал супер-способностью принимать любую форму из-за своего желеобразного состояния.

В рамках мастер-класса каждый участник узнает о необычных физических свойствах лизуна, познакомится с несколькими их видами и создаст свой собственный авторский лизун.

Лизун можно мять, раскатывать, сворачивать, разрывать и вновь соединять – так что если для детей это отличная игрушка, то для взрослых – неплохой антидепрессант.

Расписание мастер-класса и ссылки для записи:

28 декабря в 13:00

29 декабря в 13:00

30 декабря в 13:30