Изготовление авторского лизуна
Мастер-класс по созданию игрушки
Мастер-класс по созданию игрушки
Эта несложная игрушка, способствующая развитию мелкой моторики, стала популярна еще во времена возникновения мультфильма «Охотники за привидениями», где один из героев по имени Лизун обладал супер-способностью принимать любую форму из-за своего желеобразного состояния.
В рамках мастер-класса каждый участник узнает о необычных физических свойствах лизуна, познакомится с несколькими их видами и создаст свой собственный авторский лизун.
Лизун можно мять, раскатывать, сворачивать, разрывать и вновь соединять – так что если для детей это отличная игрушка, то для взрослых – неплохой антидепрессант.
Расписание мастер-класса и ссылки для записи:
250 р.