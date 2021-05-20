Вы много слышали про 3D-принтеры, но ни разу не видели, как они работают?

Вы ни разу не рисовали 3D-ручкой?

Или, может быть, даже купили ее, но не знаете, что с ней делать?

Вам интересны современные технологии 3D-моделирования?

Тогда приходите к нам на «3D-выходные»!

Расписание:

20.05.17

12:00 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»

14:30 – обзор технологий 3D-печати (в экспозиционном зале, рядом с 3D-принтером)

15:00 – занятие «Изготовление 3D-иллюзии «Хаски»

16:00 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»

21.05.17

12:00 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»

15:00 – обзор технологий 3D-печати (в экспозиционном зале, рядом с 3D-принтером)

16:30 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»

Количество мест ограничено. Запись на мероприятия в группе ВК