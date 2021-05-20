3D-выходные
3D-выходные в Музее занимательных наук «Фокус»!
3D-выходные в Музее занимательных наук «Фокус»!
Вы много слышали про 3D-принтеры, но ни разу не видели, как они работают?
Вы ни разу не рисовали 3D-ручкой?
Или, может быть, даже купили ее, но не знаете, что с ней делать?
Вам интересны современные технологии 3D-моделирования?
Тогда приходите к нам на «3D-выходные»!
Расписание:
20.05.17
12:00 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»
14:30 – обзор технологий 3D-печати (в экспозиционном зале, рядом с 3D-принтером)
15:00 – занятие «Изготовление 3D-иллюзии «Хаски»
16:00 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»
21.05.17
12:00 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»
15:00 – обзор технологий 3D-печати (в экспозиционном зале, рядом с 3D-принтером)
16:30 – мастер-класс «Рисование 3D-ручкой»
Количество мест ограничено. Запись на мероприятия в группе ВК
100-200 р.