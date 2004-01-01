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Здесь живут мои друзья

Концерт хора ветеранов «Встреча друзей», ансамбля украинской песни «Джерела» и фольклорного ансамбля «Беломорье»

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События: Концерты.

Осень – необычайно красивое время года, осеннее разноцветье природы, как сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. И в это время наш город отмечает свое 105-летие! Участники коллективов своим творчеством хотят поздравить жителей и гостей города с этой замечательной датой. Мы надеемся, что каждый коллектив, исполняя свои песни, заденет самые сокровенные струны вашей души, разбудит добрые воспоминания, поднимет настроение. Вы услышите наши северные поморские песни, песни советских композиторов, прославляющие нашу Родину, наш северный край. А украинский юмор никого не оставит равнодушным.

ДК им. С.М. Кирова
23 октября
15:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

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