Здесь живут мои друзья
Концерт хора ветеранов «Встреча друзей», ансамбля украинской песни «Джерела» и фольклорного ансамбля «Беломорье»
Концерт хора ветеранов «Встреча друзей», ансамбля украинской песни «Джерела» и фольклорного ансамбля «Беломорье»
Осень – необычайно красивое время года, осеннее разноцветье природы, как сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. И в это время наш город отмечает свое 105-летие! Участники коллективов своим творчеством хотят поздравить жителей и гостей города с этой замечательной датой. Мы надеемся, что каждый коллектив, исполняя свои песни, заденет самые сокровенные струны вашей души, разбудит добрые воспоминания, поднимет настроение. Вы услышите наши северные поморские песни, песни советских композиторов, прославляющие нашу Родину, наш северный край. А украинский юмор никого не оставит равнодушным.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Полуфинал Официальной Мурманской лиги КВН
Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки