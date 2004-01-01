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Art cinema

Концерт с программой "Богини экрана"

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События: Концерты.

СОФИ ЛОРЕН «Подсолнухи», «Перевал Кассандры»

КЛАУДИЯ КАРДИНАЛЕ «Однажды на диком западе»,«Генри IV» (Oblivion)

РОМИ ШНАЙДЕР «Мелочи Жизни»,«Калиффа»

ЖЮЛЬЕТ БИНОШ «Ущерб»,«Грозовой перевал»

ЭММАНЮЭЛЬ СЕНЬЕ «Горькая Луна»,«Неукротимый»

МЕРИЛ СТРИП «Дикая Река»,«Джули и Джулия»

ДЖУЛИЯ ОРМОНД «Первый Рыцарь»,«Легенды Осени»

ХЕЛЕН ХАНТ «Чего хотят женщины»,«Лучше не бывает»

АННЕТТ БЕНИНГ «Любовный Роман»,«Красота по-американски»

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС «Ноттинг Хилл»,«Капитан Крюк»

Филармония
30 декабря
18:00
Цены

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