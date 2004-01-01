Art cinema
Концерт с программой "Богини экрана"
Концерт с программой "Богини экрана"
СОФИ ЛОРЕН «Подсолнухи», «Перевал Кассандры»
КЛАУДИЯ КАРДИНАЛЕ «Однажды на диком западе»,«Генри IV» (Oblivion)
РОМИ ШНАЙДЕР «Мелочи Жизни»,«Калиффа»
ЖЮЛЬЕТ БИНОШ «Ущерб»,«Грозовой перевал»
ЭММАНЮЭЛЬ СЕНЬЕ «Горькая Луна»,«Неукротимый»
МЕРИЛ СТРИП «Дикая Река»,«Джули и Джулия»
ДЖУЛИЯ ОРМОНД «Первый Рыцарь»,«Легенды Осени»
ХЕЛЕН ХАНТ «Чего хотят женщины»,«Лучше не бывает»
АННЕТТ БЕНИНГ «Любовный Роман»,«Красота по-американски»
ДЖУЛИЯ РОБЕРТС «Ноттинг Хилл»,«Капитан Крюк»
Романсы и дуэты П.И. Чайковского