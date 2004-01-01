Оскар Питерсон

На пороге 100-летия гениального джазового пианиста, композитора, руководителя трио, преподавателя и одного из самых выдающихся пианистов - виртуозов джаза - Оскара Питерсона, трио лучшего контрабасиста России Сергея Васильева подготовило новую, эксклюзивную программу, посвящённую Маэстро!

«Наш проект появился благодаря вдохновению творчеством непревзойдённого пианиста Оскара Питерсона! Главной идеей нашей новой концертной программы является знакомство нашего слушателя с духом и магией наследия легендарного пианиста! Мы хотим поделиться с Вами нашими эмоциями от прикосновения к делу всей жизни Великого Мастера!»

Сергей Васильев

Оскар Эммануэль Питерсон по праву считается Легендой Мирового Музыкального Наследия!

Сергей ВАСИЛЬЕВ - контрабас

Константин ХАЗАНОВИЧ - рояль

Павел ТИМОФЕЕВ - барабаны

Марина ВОЛКОВА - вокал