Замечательный московский коллектив ВИА "Шире круг" снискал любовь преданного зрителя не только по всей России, но и на просторах ближнего зарубежья, на всей территории пост советского пространства.

Концерты "Шире круг", легенды московской эстрады, это всегда полное погружение в любимые песни яркой молодости, палитра красок советской эстрады, буйство эмоций зажигательных хитов и самых лучших песен 70-х и 80-х годов в современной аранжировке которая подчеркивает яркость восприятия.

Коллектив ВИА "Шире круг" приглашает вас провести вместе незабываемый музыкальный вечер, после которого у вас останутся самые теплые и яркие воспоминания.