Весна идёт, весне дорогу!

Весна – пора пробуждения природы, праздничное, восторженное состояние души и попытка начать что-то новое. Пожалуй, нет человека, который не любил бы весну. Ведь именно в это время года так хочется гулять по улицам, смеяться, радоваться жизни, заново влюбиться, надеть яркий шарфик и дышать полной грудью

Специально для тех, кто влюблен в весну участники клуба «Пять углов» подготовили свой концерт, где гости «Кировки» услышат подборку весенних песен: «Март» (Р.Другалёв), «Ночной разговор» (Н.Колычев, муз. А. Базанов), «Ждущая» (И.Поливцева, муз. А. Базанов), «Пристань» (В.Попов), «Говорите, я молчу» (А. Дольский), «Моя звезда» (И.Аненский), «Весеннее танго» (Л.Иванова, муз. В. Миляев ) и многие другие.

Для посещения Дворца культуры зрителям необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе QR-код или документ его заменяющий, а также документ, подтверждающий личность. Благодарим за понимание!