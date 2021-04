Весеннее настроение

Программа концерта





С. Франк Прелюдия, хорал и вариация для арфы и органа

И. С. Бах Чакона ре минор BWV 1004 (Партита № 2) (транскрипция для органа М. Келлера)

Ж. М. Дамаз Танго для арфы соло

А. Ваммес «Сумерки» для арфы и органа

Ш. М. Видор Симфония № 6 для органа op. 42 № 2, I часть, Allegro

В. Поссе «Карнавал Венеции» для арфы соло

К. Сен-Санс Сюита «Карнавал животных» (аранжировка для арфы и органа Надежды Сергеевой и Олеси Кравченко)

Сочетание органа и арфы необычно для слушателей. Духовой инструмент прекрасно звучит соло, но в дуэте со струнным – раскрывается с новой стороны. Появляются новые оттенки звучания, нежные переливы арфы оттеняют величественные звуки органа, создавая неповторимый эффект.



Надежда Сергеева

Арфа



Надежда Сергеева – молодая российская арфистка с богатым европейским опытом. Закончила МГК им. П.И. Чайковского с отличием как лучший студент струнного факультета 2013 года. Ее учителями были И.П. Пашинская и Е.Н. Ильинская – ученицы и наследницы великой русской арфистки В.Г. Дуловой.

Регулярно дает концерты соло и в ансамбле (с флейтой и скрипкой) в России и Европе.

Римская студия Discoteca di Stato осуществила специальные записи Глинки, Глиэра, Крумпхольца, Чиарди и Дамаза в исполнении Надежды Сергеевой, которые Радио Ватикана включает в свои музыкальные программы.

Искусство исполнения Надежды отмечено премиями: Гран-при и Специальной премией председателя жюри конкурса The music of Europe. Featuring the Paolo Serrao Spesial Award Competition (Филадельфия, Италия, 2013), 1-й премией в номинации «соло-арфа» конкурса VI Concorso Internazionale di Esecusione Musicale “Giovani Musiciste” (Тревизо, Италия, 2014), 2-й премией в номинации «камерная музыка» конкурса Concorso Internazionale “Suoni d’Arpa” (Монца, Италия, 2014).

Надежда считает своим призванием открытие публике малоизвестных произведений, написанных для арфы и арфовых ансамблей великими композиторами прошлого и настоящего, а также обучение и продвижение юного поколения арфистов. Будучи ассистентом профессора Е.Н. Ильинской в Московской консерватории, она также преподает в ДМШ им. Н. С. Голованова в Москве. В 2014 г. в рамках Года культуры в России Надежда Сергеева удостоена премией Правительства Москвы и звания “лучший молодой специалист в сфере культуры” за свою преподавательскую деятельность и продвижение юных музыкальных талантов столицы за рубежом.



Олеся Кравченко — современная российская органистка, клавесинистка, пианистка и педагог

Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям «Музыковедение» и «Орган», а затем и аспирантуру. Её учителями являются Заслуженная артистка России, Заслуженный деятель искусств России, профессор, Н. Н. Гуреева - ученица и наследница великого советского органиста и педагога Л. И. Ройзмана, и Заслуженный деятель искусств РФ, профессор И.А. Барсова.

Репертуар О.Кравченко включает сочинения для органа соло и с оркестром более пятидесяти композиторов разных эпох, в т.ч. современных, таких как: Э. Воммс (Голландия), Т. Бедетти (Италия), И. Шипилов, А. Наджаров, Т. Чудова, Л. Бобылев (Россия). В 2017 г. знаменитый итальянский композитор Тициано Бедетти написал и посвятил Олесе Кравченко пьесу «Labirinto Veneziano» для саксофона и органа.

Сольное искусство исполнения Олеси Кравченко отмечено победами и дипломами на многих Международных конкурсах и фестивалях, среди них: II Международный фестиваль искусств «Архангельское. Мистерия» (2012 г.), IX Международный рождественский фестиваль «Искусство добра» (2016 г.), VII Международном фестивале искусств «Дорога в Рождество» (2017 г.).

Выступает в ведущих органных залах России, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и США.

В 2012 г. музыкальное издательство «АРТ сервис» выпустило первый диск Олеси Кравченко «И. С. Бах. Музыка для флейты и органа. Часть I». Олеся Кравченко (орган), Антона Паисов (флейта), в 2015 году вышла вторая часть диска, также состоящая из органных сочинений И. С. Баха и его музыки для флейты и органа.