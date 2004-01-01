Шедевры хоровой музыки трех столетий

Художественный руководитель и главный дирижер

народный артист России,

профессор Геннадий Дмитряк

Главный хормейстер – заслуженная артистка России Марина Балянская

Хормейстеры – Александр Финашев, Елена Бондарева



Программа концерта



Первое отделение



Г. Свиридов, сл. А. Прокофьева «Наша Родина – Россия»

С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» из Всенощного бдения

С. Рахманинов духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу»

П. Чесноков «Да исправится молитва моя»

А. Гречанинов «Верую»

В. Калинников, сл. А. Пушкина «Элегия»

С. Танеев «Развалину башни, жилище орла» из цикла «Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского»

С. Танеев, сл. Ф. Тютчева «Восход солнца»



Второе отделение



В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада», транскрипция для хора А. Ларина

М. Равель «Болеро», транскрипция для хора А. Ларина

Ю. Фалик, слова А. Блока «Незнакомка»

Г. Свиридов Два фрагмента из цикла «Пять хоров на слова русских поэтов»

Сл. С. Орлова «Как песня родилась»

Сл. С. Есенина «Табун»

Русская народная песня «Ах, ты степь широкая», обработка А. Свешникова

Русская народная песня «Час да по часу», обработка А. Ларина

Русская народная песня «Степь да степь кругом», обработка В. Калистратова

Русская народная песня «Вечерний звон», обработка А. Ларина

Русская народная песня «Славное море – священный Байкал», обработка А. Ларина

Русская народная песня «Трубушку трубят», обработка А. Ларина



Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова — один из старейших и наиболее известных российских музыкальных коллективов. На рубеже XIX — XX веков хор был основан талантливым регентом Иваном Юховым. «Красной нитью» прошли через многолетнюю историю Капеллы традиции русской православной культуры.

Судьбоносным событием в истории коллектива стало назначение на должность его руководителя Александра Александровича Юрлова (1927-1973), яркого музыканта, подвижника отечественного хорового исполнительского искусства. С начала 60-х годов Капелла выдвигается в ряды лучших музыкальных коллективов страны. Хор был первым исполнителем сложнейших сочинений И. Стравинского, А. Шнитке, В. Рубина, Р. Щедрина, сотрудничал с прославленными русскими композиторами Д.Д. Шостаковичем и Г.В. Свиридовым.

С А.А. Юрловым Капелла побывала более чем в двадцати странах мира: Франции, Италии, Германии, Польши, Чехословакии, Англии. Зарубежная пресса с неизменным восторгом отзывалась о выступлениях хора, поражавшего слушателей мощью звучания и богатством тембрального колорита.

Выдающейся заслугой А.А. Юрлова стало возвращение в репертуар Капеллы русской духовной музыки XVI — XVIII веков. Пребывавшие в забвении бесценные памятники отечественной музыкальной культуры вновь зазвучали в Советском Союзе с концертной эстрады.

В 1973 году после скоропостижной смерти А.А. Юрлова Республиканской академической русской хоровой капелле было присвоено его имя. Преемниками Юрлова стали талантливые музыканты, дирижеры-хормейстеры — Юрий Ухов, Станислав Гусев.

В 2004 году Капеллу возглавил ученик А.А. Юрлова Геннадий Дмитряк. Ему удалось добиться нового качественного роста исполнительского мастерства коллектива, значительно расширить сферу его концертной и просветительской деятельности.

Сегодня Капелла имени А.А. Юрлова — один из наиболее востребованных российских музыкальных коллективов. Унаследовав традиции большого русского хора, Капелла имеет необычайно широкую звуковую палитру и стремится синтезировать мощный и тембрально богатый колорит с интонационной пластикой и виртуозной подвижностью звучания.

Репертуар хора включает практически все произведения кантатно-ораториального жанра русской и западноевропейской музыки — от Высокой мессы И.С. Баха до сочинений XX века — «Военного реквиема» Б. Бриттена, Реквиема А. Шнитке. Капелла неоднократно принимала участие в оперных постановках, в ее репертуаре лучшие образцы мировой оперной музыки.

Капелла выступает с ведущими мировыми музыкальными коллективами: Оркестром Берлинского радио, Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Ф. Светланова, Государственным симфончиеским оркестром «Новая Россия», Московским государственным академическим симфоническим оркестром п/у П. Когана, Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония», Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии. Среди симфонических дирижеров, работавших с Капеллой в последние годы, — М. Горенштейн, Ю. Башмет, П. Коган, Т. Курентзис, С. Скрипка, А. Некрасов, А. Сладковский, М. Федотов, С. Стадлер, Ф. Штробель (Германия), Р. Капассо (Италия).