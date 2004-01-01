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Путешествие в детство

Песочная анимация

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События: Концерты.

Программа концерта:

  • Т. Диак. «Водные лыжи» (заставка из м/ф «Ну, погоди!»)
  • «Кабы не было зимы» из м/ф «Зима в Простоквашино». Солистка Л. Мифтахова
  • «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка». Солистка Л. Мифтахова
  • «Песенка Чебурашки» из м/ф «Крокодил Гена»
  • «Чунга-Чанга» из м/ф «Катерок». Солистка Л. Мифтахова
  • «Голубой вагон» из м/ф «Крокодил Гена»
  • «Песенка Крокодила Гены» из м/ф «Крокодил Гена»
  • «Я на солнышке лежу» из м/ф «Как львёнок и черепаха пели песенку»
  • «Песенка мамонтёнка» из м/ф «Мама для мамонтёнка» Солистка Л. Мифтахова
  • «Хоть поверьте, хоть проверьте» из м/ф «Золушка». Солистка Л. Мифтахова
  • «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот» Солистка Л. Лаврентьева
  • «В эту пору в родимой сторонушке» из м/ф «Аленький цветочек».
  • Солистка Л. Лаврентьева
  • «Песенка о лете» из м/ф «Дед мороз и лето». Солистка Л. Лаврентьева
  • «Лесной олень» из к/ф «Ох уж эта Настя». Солистка Л. Мифтахова
  • «Три белых коня» из к/ф «Чародеи». Солистка Л. Лаврентьева
  • «Облака» из м/ф «Трям - здравствуйте!». Солистка Л. Лаврентьева
  • «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты». Солистки Л. Лаврентьева и Л. Мифтахова

1 труба и руководитель ансамбля – Сергей Горбатюк
2 труба – Антон Киселёв
Валторна – Любовь Смирнова
Тромбон – Олег Плоткин
Туба – Шамиль Салимов
Солисты: Людмила Лаврентьева и Лилия Мифтахова
Художественное слово – Денис Дмитриев
Видеоряд – Екатерина Бобрицкая
Песочная Анимация – Людмила Семёнова

Филармония
7 марта
14:00
Цены

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