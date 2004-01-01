Путешествие в детство

Программа концерта:
- Т. Диак. «Водные лыжи» (заставка из м/ф «Ну, погоди!»)
- «Кабы не было зимы» из м/ф «Зима в Простоквашино». Солистка Л. Мифтахова
- «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка». Солистка Л. Мифтахова
- «Песенка Чебурашки» из м/ф «Крокодил Гена»
- «Чунга-Чанга» из м/ф «Катерок». Солистка Л. Мифтахова
- «Голубой вагон» из м/ф «Крокодил Гена»
- «Песенка Крокодила Гены» из м/ф «Крокодил Гена»
- «Я на солнышке лежу» из м/ф «Как львёнок и черепаха пели песенку»
- «Песенка мамонтёнка» из м/ф «Мама для мамонтёнка» Солистка Л. Мифтахова
- «Хоть поверьте, хоть проверьте» из м/ф «Золушка». Солистка Л. Мифтахова
- «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот» Солистка Л. Лаврентьева
- «В эту пору в родимой сторонушке» из м/ф «Аленький цветочек».
- Солистка Л. Лаврентьева
- «Песенка о лете» из м/ф «Дед мороз и лето». Солистка Л. Лаврентьева
- «Лесной олень» из к/ф «Ох уж эта Настя». Солистка Л. Мифтахова
- «Три белых коня» из к/ф «Чародеи». Солистка Л. Лаврентьева
- «Облака» из м/ф «Трям - здравствуйте!». Солистка Л. Лаврентьева
- «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты». Солистки Л. Лаврентьева и Л. Мифтахова
1 труба и руководитель ансамбля – Сергей Горбатюк
2 труба – Антон Киселёв
Валторна – Любовь Смирнова
Тромбон – Олег Плоткин
Туба – Шамиль Салимов
Солисты: Людмила Лаврентьева и Лилия Мифтахова
Художественное слово – Денис Дмитриев
Видеоряд – Екатерина Бобрицкая
Песочная Анимация – Людмила Семёнова