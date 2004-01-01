playingtheangel — ослепительно яркая вспышка современной рэп-индустрии. В своем творчестве Юра оборачивает личную философию в умный многоуровневый саунд так, что очертания знакомых вещей и явлений мгновенно расплываются в тумане его гипнотических мелодий. От мрачных петербургских подворотен до ярких китайских карнавалов — во вселенной этих песен найдется место каждому.



Осенью 2022 приобщиться к творчеству Ангела можно будет вживую: артист отправляется в большой тур с новым альбомом "Побочки". Лучшие песни, уникальный вайб духовного единения и дикий слэм — ты вряд ли захочешь это пропустить.