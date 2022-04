Пасхальный перезвон

Популярную классику на органе и стеклянной арфе исполнят известные музыканты — лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина и Александр Лемешев. Волшебное очарование придаст музыке лёгкое, сверкающее звучание «стеклянной арфы» на фоне богатейших тембров величественного органа.

На концерте прозвучит популярная музыка Баха, Моцарта, Боккерини, Дворжака, Чайковского… Эта музыка, написанная в разное время, в разных странах, сумела покорить сердца публики и пользуется неизменной любовью во всём мире. Изысканное сочетание стеклянной арфы и органа придаст ей неповторимое очарование!

Программа концерта



1 отделение



И.С.Бах. Итальянский концерт фа мажор в 3-х частях. Орган cоло

И.С. Бах - Air (Ария) (Стеклянная арфа, орган)

И.С. Бах - Шутка (Стеклянная арфа, орган)

И.С.Бах. Пастораль в четырёх частях . Орган соло

В.A.Moцарт - Adagio in C (для Glass Harp) K356 - (Стеклянная арфа соло)

В.А.Moцарт - Adagio and Rondo in C Major K. 617 (Стеклянная арфа, орган)



2 отделение



Л. Боэльман. Молитва и Токката из "Готической сюиты" . Орган соло

Л.Боккерини - Менуэт (Стеклянная арфа, орган )

А.Дворжак - Юмореска (Стеклянная арфа, орган)

Д. Буржуа Серенада Орган соло

А. Пьяццолла Libertango Орган соло

П.И.Чайковский - Вальс Цветов (Щелкунчик) (Стеклянная арфа, орган )

П.И.Чайковский - Танец Пастушков (Щелкунчик) (Стеклянная арфа, орган )

П.И.Чайковский - Танец феи драже (Щелкунчик) (Стеклянная арфа, орган )

Д.Каччини (А.Вавилов) Ave Maria (Стеклянная арфа, орган )



Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая.

Екатерина Маришкина – лауреат и дипломант всероссийского и международных конкурсов, участница международных фестивалей. Выпускница кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории (класс заслуженного артиста России Д.Ф.Зарецкого (орган), доцента Е.А.Серединской (клавесин)) и кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ (магистр, класс з.а. РФ Д.Зарецкого (орган).

Екатерина Маришкина активно участвует в музыкальной жизни Петербурга, выступая на ведущих концертных площадках города, таких как Большой зал Филармонии им.Д.Д.Шостаковича, Государственная Академическая Капелла, Шереметевский дворец, в храмах и музеях города.

Принимала участие в различных концертных программах в Англии, Эстонии, Нидерландах, Швеции, Казахстане, Латвии, Финляндии, Белоруссии.

Приглашённый солист оркестра Михайловского театра (орган). Преподаватель (клавесин, орган) и концертмейстер музыкального училища им. Н.А.Римского-Корсакова. Преподаватель кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Организатор органных концертов и фестивалей.



Александр Лемешев получил высшее образование по классу гитары. Работал в качестве бас-гитариста в рок-группе и джазовом оркестре. С 2002 года профессионально занимается игрой на стеклянной арфе. Артист побывал с гастролями во многих городах России и неоднократно демонстрировал свое мастерство за рубежом: в Италии, Германии, Финляндии, Франции, Индии, Мексике, США и других странах.

Стеклянная арфа в руках Александра Лемешева становится неотъемлемой частью многих знаковых культурных событий, таких как концерты и фестивали маэстро Юрия Башмета, Петровский бал в Венеции, международный фестиваль стеклянной музыки в США, открытие кинофестиваля Амурская осень в Благовещенске, фестиваль Белые ночи в Перми, концерт в рамках культурной программы Дни Санкт-Петербурга в Архангельске, участие в концерте в честь Елены Образцовой, закрытие параолимпиады в Сочи.

Сегодня Александр — один из наиболее известных артистов, играющих на стеклянных бокалах, не только в России, но и во всем мире. Александр - действительный член международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International.

Артист постоянно находится в творческом поиске, экспериментирует со звучанием, сочетая стеклянную арфу с различными инструментами, со струнными квартетами и даже с симфоническими оркестрами.