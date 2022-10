Оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема

Художественный руководитель

Народный артист России Борис Фрумкин.

100-летию российского джаза посвящается.

В программе музыка О. Лундстрема, И. Дунаевского, А. Цфасмана, М. Блантера, Н. Богословского и других композиторов,

а также мировые хиты «золотой эры» джаза.



Выступление джаз-бэндов — особое удовольствие для каждого зрителя. Именно с этого стоить начинать знакомство с джазовым искусством. Именно этим можно наслаждаться, будучи убеленным сединами корифеем джаза. А если выступает такой именитый оркестр, каким является детище Олега Лундстрема, то сложно даже оценить степень удовольствия, которое вливается в душу вместе со стопроцентными хитами.



Программа посвящается 100-летию российского джаза

1-е отделение:

1. А. Петров — Шагаю по Москве. В обработке Г. Гольштейна

2. А. Цфасман — Звуки джаза

3. М .Блантер — Джон Грей

4. И. Дунаевский-Б.Фрумкин — Фантазия на темы из кинофильмов

5. О. Лундстрем — Интерлюдия

6. М. Блантер — Катюша. В обработке О. Лундстрема

7. Л. Книппер — Полюшко-поле

8. Н. Богословский — Темная ночь

9. Ф. Гордон — У самовара. В обработке М. Пиганова

10. Т. Хренников – Б.Фрумкин — Парафраз на 2 темы из к/ф «Верные друзья»

11. А. Пахмутова — Нежность. В обработке Б. Фрумкина

12. Б. Фрумкин — Далекие теплые моря. Сентябрь. Из сюиты «12 месяцев»

13. Б. Фрумкин — Самарская ярмарка.

2-е отделение:

1. М. Пауэлл — Mission to Moscow

2. Дж. Грэй — Here We Go Again

3. Ф. Мичем — American Patrol

4. Э. Хоукинс — Tuxedo Junction

5. В. Роуз — Avalon

6. Г. Дженкинс — Good Bye

7. У. Хэнди — St. Louis Blues

8. Ч. Шэверс — Undecided

9. Дж. Грэй — Pennsylvania 6-5000

10. Дж. Верди – Дж. Грэй — Anvil Chorus

11. Г. Миллер, Х. Уоррен, Дж. Гарланд — Музыка из к/ф «Серенада Солнечной Долины»

12. Х. Тизол – Д. Эллингтон — Caravan