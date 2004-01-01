Оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема
Концерт, посвященный 100-летию российского джаза
Концерт, посвященный 100-летию российского джаза
Художественный руководитель
Народный артист России Борис Фрумкин.
100-летию российского джаза посвящается.
В программе музыка О. Лундстрема, И. Дунаевского, А. Цфасмана, М. Блантера, Н. Богословского и других композиторов,
а также мировые хиты «золотой эры» джаза.
Выступление джаз-бэндов — особое удовольствие для каждого зрителя. Именно с этого стоить начинать знакомство с джазовым искусством. Именно этим можно наслаждаться, будучи убеленным сединами корифеем джаза. А если выступает такой именитый оркестр, каким является детище Олега Лундстрема, то сложно даже оценить степень удовольствия, которое вливается в душу вместе со стопроцентными хитами.
Программа посвящается 100-летию российского джаза
1-е отделение:
1. А. Петров — Шагаю по Москве. В обработке Г. Гольштейна
2. А. Цфасман — Звуки джаза
3. М .Блантер — Джон Грей
4. И. Дунаевский-Б.Фрумкин — Фантазия на темы из кинофильмов
5. О. Лундстрем — Интерлюдия
6. М. Блантер — Катюша. В обработке О. Лундстрема
7. Л. Книппер — Полюшко-поле
8. Н. Богословский — Темная ночь
9. Ф. Гордон — У самовара. В обработке М. Пиганова
10. Т. Хренников – Б.Фрумкин — Парафраз на 2 темы из к/ф «Верные друзья»
11. А. Пахмутова — Нежность. В обработке Б. Фрумкина
12. Б. Фрумкин — Далекие теплые моря. Сентябрь. Из сюиты «12 месяцев»
13. Б. Фрумкин — Самарская ярмарка.
2-е отделение:
1. М. Пауэлл — Mission to Moscow
2. Дж. Грэй — Here We Go Again
3. Ф. Мичем — American Patrol
4. Э. Хоукинс — Tuxedo Junction
5. В. Роуз — Avalon
6. Г. Дженкинс — Good Bye
7. У. Хэнди — St. Louis Blues
8. Ч. Шэверс — Undecided
9. Дж. Грэй — Pennsylvania 6-5000
10. Дж. Верди – Дж. Грэй — Anvil Chorus
11. Г. Миллер, Х. Уоррен, Дж. Гарланд — Музыка из к/ф «Серенада Солнечной Долины»
12. Х. Тизол – Д. Эллингтон — Caravan