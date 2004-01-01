Американский джаз, свинг, музыка Дж. Гершвина, Коула Портера и Ирвинга Берлина.



Армир Ли (саксофон, США),

Даниэль Адьянц - фортепиано

Николай Затолочный - контрабас

Дмитрий Сабуров - барабаны



Armir Lee (Армир Ли) — восходящая звезда американского джаза, родом из Калифорнии, один из самых ярких и выразительных саксофонистов нового поколения на современной сцене.

Стиль игры Армира Ли, можно описать как "ураганный". Он виртуозно владеет инструментов в мельчайших нюансах и любит яркий, подчас агрессивный стиль исполнения, отдавая предпочтение музыку straight ahead 1940-1960-х годов, такую как bebop и postbop. Также Армир стремится к тому, чтобы его исполнение было не только филигранным, но и осмысленным, подчеркивало его подлинную связь с исконными джазовыми традициями, которые уже столетие определяют развитие этого выдающегося жанра музыки.

Это находит отражение в его программе «Огни Нью-Йорка», которая посвящена гигантам джаза прошлого, таким как Чарли Паркер, Сонни Стит, Кэннонболл Эддерли, Джон Колтрейн, а также многим другим. В буквальном смысле это машина времени, с помощью которой можно перенестись в золотые годы джаза.

Несмотря на молодой возраст, в числе достижений Армира Ли награды и стипендии на многочисленных джазовых фестивалях, в числе которых “Thelonious Monk Institute Peer to Peer” и “Jason Moran Jazz Summer Program”. Уже к двадцати годам, на его счету были выступления и записи с такими именитыми музыкантами как Кенни Баррон, Теренс Бланшард, Арон Гольдберг и Тия Фюлер. Ли с отличием закончил музыкальный колледж Беркли, получив самую престижную президентскую стипендию. Признан одним из самых талантливых молодых саксофонистов США.