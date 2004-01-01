Концертная программа «Не гаснет памяти свеча» будет посвящена творческому наследию любимого педагога, прекрасного балетмейстера Евгения Кораблева. Вот уже 10 лет его нет с нами, но о нем помнят все, кто знал, работал с ним, кого он учил искусству танца. Евгений Александрович страстно, всем сердцем любил свою профессию, свое дело. Ему он служил, без него не мыслил своей жизни.

На сцене вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости» - первые исполнители постановок Е.А. Кораблева и совсем юные танцоры. В концертной программе примут участие творческие коллективы Мурманской области, с которыми в разное время сотрудничал мастер.