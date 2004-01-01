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Не гаснет памяти свеча

Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»

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События: Концерты.

Концертная программа «Не гаснет памяти свеча» будет посвящена творческому наследию любимого педагога, прекрасного балетмейстера Евгения Кораблева. Вот уже 10 лет его нет с нами, но о нем помнят все, кто знал, работал с ним, кого он учил искусству танца. Евгений Александрович страстно, всем сердцем любил свою профессию, свое дело. Ему он служил, без него не мыслил своей жизни. 

На сцене вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости» - первые исполнители постановок Е.А. Кораблева и совсем юные танцоры. В концертной программе примут участие творческие коллективы Мурманской области, с которыми в разное время сотрудничал мастер.

ДК им. С.М. Кирова
13 ноября
15:00
Цены

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести на сайте 51БИЛЕТ и в кассе Дворца культуры с 12.00 до 19.00, без обеда и выходных, 8 (8152) 45-43-23.

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