Не гаснет памяти свеча
Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»
Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»
Концертная программа «Не гаснет памяти свеча» будет посвящена творческому наследию любимого педагога, прекрасного балетмейстера Евгения Кораблева. Вот уже 10 лет его нет с нами, но о нем помнят все, кто знал, работал с ним, кого он учил искусству танца. Евгений Александрович страстно, всем сердцем любил свою профессию, свое дело. Ему он служил, без него не мыслил своей жизни.
На сцене вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости» - первые исполнители постановок Е.А. Кораблева и совсем юные танцоры. В концертной программе примут участие творческие коллективы Мурманской области, с которыми в разное время сотрудничал мастер.
Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести на сайте 51БИЛЕТ и в кассе Дворца культуры с 12.00 до 19.00, без обеда и выходных, 8 (8152) 45-43-23.