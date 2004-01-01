На орбите хорошего настроения!

Коллектив является постоянным участником многочисленных концертных программ и творческих проектов, проводимых в «Кировке». Юные вокалисты ежедневно повышают исполнительское мастерство на репетициях, а укрепляют свои навыки на всевозможных конкурсах и фестивалях не только местного, но и всероссийского значения.

В коллективе занимаются дети от 5 до 13 лет. В их копилке за год набралось немало достижений, которыми юные артисты хотят поделиться со своими зрителями. На концерте гости Дворца культуры услышат не только новые, подготовленные специально для отчетного концерта произведения, но и уже полюбившиеся всем известные композиции.