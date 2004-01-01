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На орбите хорошего настроения!

Концерт вокального ансамбля «Цветные сны».

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События: Концерты.

Коллектив является постоянным участником многочисленных концертных программ и творческих проектов, проводимых в «Кировке». Юные вокалисты ежедневно повышают исполнительское мастерство на репетициях, а укрепляют свои навыки на всевозможных конкурсах и фестивалях не только местного, но и всероссийского значения.

В коллективе занимаются дети от 5 до 13 лет. В их копилке за год набралось немало достижений, которыми юные артисты хотят поделиться со своими зрителями. На концерте гости Дворца культуры услышат не только новые, подготовленные специально для отчетного концерта произведения, но и уже полюбившиеся всем известные композиции.

ДК им. С.М. Кирова
16 апреля
15:00
Цены

Электронный билет

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