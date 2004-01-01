17 декабря Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт «Мой адрес - Советский союз» клуба авторской песни «Пять углов».

Советский Союз — это Родина для многих людей. У одних с СССР связано детство, у других – юность, у третьих – зрелось. Немаловажной частью культурной жизни того времени являлась авторская/бардовская песня с ее тонкими глубокими текстами и мелодичностью – это уникальный жанр, далёкий от будней большого города и одновременно близкий для человеческой души. «Эти песни проникают не в уши, а прямо в душу», – говорил Владимир Высоцкий.

На концерте участники клуба авторской песни «Пять углов» поделятся со зрителями своими воспоминаниями о времени Советского Союза, споют популярные песни тех дней и постараются погрузить всех собравшихся в ту, особенную и такую родную атмосферу.