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Любовь-волшебная страна
Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова
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Ограничения:
12+
События:
Концерты
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Программа концерта
Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»
Полька-галоп из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
Мелодия и песня из к/ф «Служебный роман»
Румба и Песня о морском дьяволе из к/ф "Человек –амфибия»
Увертюра к к/ф «Укрощение огня»
Музыка к к/ф «Я шагаю по Москве»
Романс из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
Музыка к к/ф «Осенний марафон»
Романс Ларисы из к/ф «Жестокий романс»
Вальс из к/ф "Петербургские тайны»
Песенка «36 и 6»
Песенка трубачей из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
Исполнители:
Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал
Николь ЧАШИНА - вокал
Елена ГУСЕВА - домра малая
Светлана КИТАЕВА - домра-альт
Николай МАНЬКО - скрипка
Елена ТИМОФЕЕВА - фортепиано
Виталий КОНДАКОВ - ударные
Филармония
16 октября
18:00
Цены
400 руб.
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