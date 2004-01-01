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Любовь-волшебная страна

Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Программа концерта

  • Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»
  • Полька-галоп из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
  • Мелодия и песня из к/ф «Служебный роман»
  • Румба и Песня о морском дьяволе из к/ф "Человек –амфибия»
  • Увертюра к к/ф «Укрощение огня»
  • Музыка к к/ф «Я шагаю по Москве»
  • Романс из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
  • Музыка к к/ф «Осенний марафон»
  • Романс Ларисы из к/ф «Жестокий романс»
  • Вальс из к/ф "Петербургские тайны»
  • Песенка «36 и 6»
  • Песенка трубачей из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»


Исполнители:

  • Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал
  • Николь ЧАШИНА - вокал
  • Елена ГУСЕВА - домра малая
  • Светлана КИТАЕВА - домра-альт
  • Николай МАНЬКО - скрипка
  • Елена ТИМОФЕЕВА - фортепиано
  • Виталий КОНДАКОВ - ударные
Филармония
16 октября
18:00
Цены

400 руб.

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