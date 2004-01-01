Когда придёт мой пароход

Каждый человек мечтает о сказке, о любви и о море… Оно манит всех своей загадочностью и неповторимостью. Оно разное: тихое холодным ранним утром, нежное и тёплое днём, беспокойное и кричащее по ночам.

Глядя на море, мы сравниваем его со своим внутренним состоянием души и понимаем, что оно непостижимо.

Музыка помогает нам настроиться в унисон с дыханием морской стихии. Вместе с нашими дорогими зрителями мы превратимся в моряков, просоленных ветрами, чтобы отправиться в путешествие по морям и океанам

нашей земли. Мы ждём вас на концерте!