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Когда придёт мой пароход

Концерт клуба авторской песни «Пять углов»

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События: Концерты.

Каждый человек мечтает о сказке, о любви и о море… Оно манит всех своей загадочностью и неповторимостью. Оно разное: тихое холодным ранним утром, нежное и тёплое днём, беспокойное и кричащее по ночам.
Глядя на море, мы сравниваем его со своим внутренним состоянием души и понимаем, что оно непостижимо.

Музыка помогает нам настроиться в унисон с дыханием морской стихии. Вместе с нашими дорогими зрителями мы превратимся в моряков, просоленных ветрами, чтобы отправиться в путешествие по морям и океанам
нашей земли. Мы ждём вас на концерте!

ДК им. С.М. Кирова
30 октября
16:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90, 45-43-23

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