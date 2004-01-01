Когда придёт мой пароход
Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
Концерт клуба авторской песни «Пять углов»
Каждый человек мечтает о сказке, о любви и о море… Оно манит всех своей загадочностью и неповторимостью. Оно разное: тихое холодным ранним утром, нежное и тёплое днём, беспокойное и кричащее по ночам.
Глядя на море, мы сравниваем его со своим внутренним состоянием души и понимаем, что оно непостижимо.
Музыка помогает нам настроиться в унисон с дыханием морской стихии. Вместе с нашими дорогими зрителями мы превратимся в моряков, просоленных ветрами, чтобы отправиться в путешествие по морям и океанам
нашей земли. Мы ждём вас на концерте!
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90, 45-43-23
Концерт хора ветеранов «Встреча друзей», ансамбля украинской песни «Джерела» и фольклорного ансамбля «Беломорье»
Полуфинал Официальной Мурманской лиги КВН