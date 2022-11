Концертная программа «Как прекрасен этот мир» посвящена нашим любимым женщинам: сестрам, матерям, жёнам, подругам. Основной принцип построения программы – обращение к лучшим мелодиям и ритмам прошлых лет. Это и песни группы «Beatles»: «Yesterday», «Here Comes The Sun», и популярные итальянские народные песни: «Santa Lucia», «Jiamaica», и знаменитые мелодии советских композиторов: «Яблони в цвету» Евгения Мартынова, «Я тебя никогда не забуду» Алексея Рыбникова, «Королева красоты» Арно Бабаджаняна. Объединяет весь этот музыкальный калейдоскоп песня, название которой и стало заглавным – «Как прекрасен этот мир» Давида Тухманова.

Каждая песня программы «Как прекрасен этот мир» Мужского хора Вологодской филармонии выглядит как своеобразный мини- спектакль. Певцам хора нельзя отказать в артистизме. Всё вместе взятое сливается в ослепительный фейерверк популярных мелодий, прекрасных мужских голосов, искрометных комментариев ведущих и праздничного настроения.



Первое отделение

1. «Как прекрасен этот мир», муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов, обр. М. Гоголин.

Солист Артём Старостин

2. «Funiculi», муз. Л. Денца, обр. М. Гоголин

3. «Jiamaika», итальянская нар. песня, обр. М. Гоголин.

Солист Василий Александров

4. «Yesterday», сл. и муз. П. Маккартни, обр. М. Гоголин,

Солист - Олег Тимофеев

5. «Here Comes The Sun», сл. и муз. Дж. Харрисон, обр. М. Гоголин

6. «Because», сл. и муз Дж. Леннон – П. Маккартни, обр. М. Гоголин

7. «Hey, Jude», сл. и муз. П. Маккартни, обр. М. Гоголин,

Солист Василий Александров

8. «Вечная любовь», Ж. Гарваренц, сл. Ш. Азнавура., обр. О. Сыч.

Солист Артем Старостин

9. «Под музыку Вивальди», муз. В. Берковский, С. Никитин, сл. А. Величанский,

обр. М. Гоголин

10. «Ария Тореадора» из оперы «Кармен», муз. Ж. Бизе.

Солист Антон Николаев

11. «Шутка», муз. В. Гаврилин, сл. А. Шульгина, обр. О. Сыч



Второе отделение

12. «Женюсь, женюсь» муз. И. Шварца, сл. Б. Окуджавы, обр. О. Сыч

Солист Евгений Макаров

13. «Сумерки», муз. А. Васильев, сл. К. Рыжов, обр. М. Гоголин

Солист Сергей Вторушин

14. «Яблони в цвету», муз. Е. Мартынов, сл. И. Резник, обр. М. Гоголин.

Солист Илья Макаров

15. «Я тебя никогда не забуду», муз. А. Рыбников, сл. А. Вознесенский, обр. М. Гоголин.

Солист Евгений Макаров

16. «Эти глаза напротив», муз. Д. Тухманов, сл. Т. Сашко, обр. М. Гоголин.

Солист Денис Токарев

17. «Колыбельная», муз. О. Фельцман, сл. Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнев, обр. М. Гоголин. Солист Василий Александров

18. «Урок сольфеджио», муз. Кациопанасис, сл. В. Луговский, обр. О. Сыч

19. «Что так сердце растревожено», Т. Хренников, сл. М. Матусовского.

Солист – Николай Могилка

20. «По волне моей памяти», муз. Д. Тухманов, сл. Н. Гильен, перевод И. Тыняновой, обр. М. Гоголин. Солист Сергей Морозов

21. «Королева красоты», муз. А. Бабаджанян, сл. А. Горохов, обр. О. Сыч