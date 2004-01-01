Денис Дорохов
Концерт чемпиона Высшей лиги КВН и участника шоу "Однажды в России" и "Игра" на ТНТ
Концерт чемпиона Высшей лиги КВН и участника шоу "Однажды в России" и "Игра" на ТНТ
Денис Дорохов - Впервые в Мурманске!
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Денис Дорохов - Чемпион Высшей лиги КВН и участник шоу "Однажды в России" и "Игра" на ТНТ. Это официальные регалии.
Мачо, второй Песков, прокурорша и просто "ну, тот страшненький из Камызяков". Это то, каким мы узнали и полюбили Дениса из ТВ и YouTube-проектов.
Он выкладывается на полную в каждой роли, не щадя себя. Даже когда он просто гость. Это всего лишь предлагаемые обстоятельства.
Но какой Денис в жизни?
Семьянин, который не всегда соглашается с женой.
Спортсмен, который пашет в спортзале.
Бесшабашный чувак, открытый ко всему новому.
Денис Дорохов долго погружался в роли, прописанные сценаристами, и теперь он вырос на столько, что представляет собственный сценарий. Сценарий, написанный его жизнью. И поверьте, сюжетных поворотов в нём больше, чем в самом захватывающем триллере, а юмора и самоиронии хватит на много сезонов. Хотя зачем принимать слова на веру, если вы можете убедиться сами на концерте?
Это пресс-релиз к Стендап-концерту Дениса Дорохова "В предлагаемых обстоятельствах"!