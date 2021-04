Рады представить вашему вниманию новый оригинальный проект “Chamber Music Stars”, спонтанно объединивший лучших камерных музыкантов, каждый из которых зарекомендовал себя как яркий и неординарный солист и чуткий ансамблист.

Непростая ситуация в мире в 2020 году, связанная с пандемией, совершенно неожиданно объединила музыкантов, подарив вам, нашим слушателям, действительно уникальную возможность насладиться венской классикой и романтикой, сентиментальными русскими мелодиями, ощутить жгучие ритмы аргентинского танго, исполненные подлинными мастерами из разных точек земного шара.

Кто знает, быть может именно наше исполнение вдохновит вас на новые свершения!



Программа концерта:



Первое отделение

Л. В. Бетховен

Фортепианная соната N8 op. 13 «Патетическая»

Исполняет Заслуженный артист России Михаил Аркадьев, фортепиано

В.-А.Моцарт

Кегельштадт трио Es dur K496.



Второе отделение

С. Рахманинов

Три прелюдии:

Соль минор опус 23 номер 5.

Соль Мажор Опус 32 номер 5.

Соль Диез-Минор Опус 32 номер 12.

Исполняет Заслуженный артист России Михаил Аркадьев, фортепиано

П. Чайковский

«Сентиментальный вальс» переложение для альта и фортепиано В.Борисовского

Исполняют Дарья Эйбушитц, альт и Заслуженный артист России Михаил Аркадьев, фортепиано

М.Равель

Цыганка

Исполняют Давид Ардуханян, скрипка и Заслуженный артист России Михаил Аркадьев, фортепиано

А.Пьяццолла

Времена года в Буэнос Айресе («The Four Seasons of Buenos Aires»)

Давид Ардуханян (скрипка)

В 1997 году Давид поступил в Центральную музыкальную школу к легендарной Галине Степановне Турчаниновой, воспитавшей всемирно известного скрипача Максима Венгерова. В 1998 году состоялся дебют молодого музыканта в Большом зале Московской консерватории. В 2005 году Давид становится учеником профессора МГК им. Чайковского Михаила Готсдинера, а в 2010 году начинает учиться у Заслуженного артиста России, профессора Сергея Кравченко, к которому в 2015 году поступает в ассистентуру – стажировку. Гастролировал с сольными программами в лучших залах России и за рубежом. Сотрудничал с известными оркестрами под управлением Миши Рахлевского, Игоря Лермана, Дмитрия Орлова, Игоря Фролова , Павла Когана и других. В 2010 и 2012г.г. Давид Ардуханян стал лауреатом первой премии международных конкурсов имени Бетховена (Австрия) и в Астане( Казахстан). А в последующие годы – лауреатом нескольких других международных состязаний скрипачей. С 2017 г. работает в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского на кафедре скрипки под управлением проф. С.И. Кравченко, являясь его ассистентом. С 2018 года – исполнитель партии первой скрипкой Государственного квартета им. Глинки.



Дарья Эйбушитц (альт)

Окончила Академию имени Гнесиных (класс Федора Белугина - альтиста квартета им. Д. Ойстраха, коллектива с международной репутацией). Выступает не только как классический, но и джазовый музыкант.В качестве солистки участвует в фестивале Анатолия Кролла «Очарование Джаза», проходящим в Международном Доме Музыки в Москве. В настоящее время Дарья заканчивает магиструтуру Венецианской консерватории под руководством Джанкарло ди Вакри («I Solisti Veneti») В Венеции Дарья регулярно участвует в музыкальных проектах, в том числе в сотрудничестве с делегацией из Казахстана (проект, организованный Чечилией Франкини), в серии концертов в различных консерваториях Италии. Продолжает регулярно выступать в джазовых концертах, сотрудничая с джазовыми музыкантами региона Венето.

Дарья принимала участие в мастер-классах выдающихся музыкантов: Бургхард Тоелке (Венская консерватория), Гай Джонсон (Королевская музыкальная академия Лондона). Она также принимала участие в постановке оперы «La Cecchina» в театре Тревизо и «Il regno delle Luna» в театре Малибран в роли концертмейстера альтовой группы. Является частой гостьей в филармониях по всей России в дуэте с известным итальянским органистом, профессором Венецианской консерватории Сильвио Челегиным.



Михаил Аркадьев (фортепиано)

Российский пианист, дирижер, композитор, теоретик музыки. Доктор искусствоведения (2003), заслуженный артист России (1995), член Союза композиторов России. Автор «Системы универсальных пианистических приемов» (The Piano Master Key), исследователь творчества И.С. Баха.

Окончил Российскую академии музыки им. Гнесиных (тогда ГМПИ им. Гнесиных) у А.А. Александрова, у него же в 1988 закончил аспирантуру. В 1988 – 1998 гг. Михаил Аркадьев работал в тесном сотрудничестве с Г.В. Свиридовым. Принимал непосредственное участие в замысле, создании, комментировании и был первым исполнителем (совместно с Дм. Хворостовским) его последнего крупного вокального сочинения – поэмы «Петербург» для голоса и фортепиано на сл. А. Блока. С 1989 по 2001- музыкальный директор и постоянный участник ежегодного фестиваля фортепианной и камерной музыки «Русские вечера» в г. Морзум (Шлезвиг-Гольштейн, Германия). Как пианист Аркадьев выступал на крупнейших мировых сценах, в том числе со многими выдающимися дирижерами: Вл. Федосеевым Ю. Симоновым, Р. Кофманом, Вл. Понькиным, С. Скрипкой и др. В 1990 – 2003 гг. работал с народным артистом России Дм. Хворостовским. Звукозаписывающими фирмами «Филипс» (1995г., 1996г.) и «Делос» выпущены 3 компакт-диска. Совместно с Хворостовским является автором новой исполнительской редакции поэмы Г. В. Свиридова «Отчалившая Русь» (на сл. С. Есенина) (изд. «Музыка», 1996 г.). С 1998 года Михаил Аркадьев является приглашенным дирижером в различных симфонических оркестрах и оперных театрах России и за рубежом. В 2002 – 2004 гг. – главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного театра «Волгоградская оперная антреприза» (ныне «Царицынская опера»). С 2007 по 2010 гг. – главный дирижер и художественный руководитель Тихоокеанского симфонического оркестра (Владивосток). С 2012 по 2018 гг. Михаил Аркадьев – профессор-куратор кафедры фортепиано Музыкального колледжа Hunan Institute of Science and Technology (Китай) и приглашенный дирижер оркестра Changsha Symphony. С 2018 по 2020 гг. возглавлял Камерный оркестр Смоленской филармонии. В настоящее время проводит международные педагогические семинары и мастер-классы online как пианист и автор «Системы универсальных пианистических приёмов». Готовит к изданию одноименную книгу с видео-приложением.