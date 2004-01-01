Бабушка - это самый лучший друг, воспитательница, заступница, сказочница и кулинарка. Словом, бабушка - это бабушка! В первом конкурсном испытании конкурсантки расскажут о себе, своих увлечениях: кто в прозе и стихах, кто-то исполнит песни, и, даже покажут театрализованную постановку. Вторым испытанием станет конкурс «Видеочат для внучат».

Участницы представят номера, отражающие отношение к современным технологиям, покажут взаимодействие с подрастающим и молодым поколением посредством новых коммуникаций, поделятся советами и опытом их использования в жизни. Финальным испытанием станет конкурс импровизации «Формула легкого общения», который не требует дополнительной подготовки для участниц.

В рамках проведения конкурса «Бабушка примерного поведения» пройдёт выставка с полезной информацией для людей старшего поколения, в которой примут участие Центр медтехники, социальный салон красоты «Прометей+», центр дополнительного образования «Корунд» и сеть аптек «Формула здоровья». Всех гостей Дворца культуры в этот день ждёт лотерея с призами от «Кировки» и партнеров.