Кольская Кузня

Услуги: Художественная ковка.

Мы предлагаем:

многолетний опыт и профессионализм наших мастеров
оптимальные сроки и цены на изготовление металлоконструкций
качественные материалы

Мы готовы изготовить для Вас:

изделия для интерьера (мебель, мангалы, каминные принадлежности, сувенирная продукция)
металлические противопожарные, стойкие к взломам двери
ворота (распашные, откаточные)
оконные решётки
ограды/ограждения
козырьки, перила, пандусы, лестницы, и многое многое другое

Мы также будем рады помочь Вам в составлении эскиза!

Специалист осуществляет поездку для замеров абсолютно бесплатно.

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Адреса и телефоны:
  • г. Кола

    ул. Каменный остров, д. 1

    8 (81553) 3-62-60
    8 (81552) 200-208
    8 (964) 308-35-58
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 09:00-17:00 (обед с 12:00 до 13:00)

    Сб.-Вс.: выходные 

Cайт:
http://vk.com/public147075783

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