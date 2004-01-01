Кольская Кузня
Мы предлагаем:
многолетний опыт и профессионализм наших мастеров
оптимальные сроки и цены на изготовление металлоконструкций
качественные материалы
Мы готовы изготовить для Вас:
изделия для интерьера (мебель, мангалы, каминные принадлежности, сувенирная продукция)
металлические противопожарные, стойкие к взломам двери
ворота (распашные, откаточные)
оконные решётки
ограды/ограждения
козырьки, перила, пандусы, лестницы, и многое многое другое
Мы также будем рады помочь Вам в составлении эскиза!
Специалист осуществляет поездку для замеров абсолютно бесплатно.
Адреса и телефоны:
- г. Кола
ул. Каменный остров, д. 18 (81553) 3-62-60
8 (81552) 200-208
8 (964) 308-35-58Режим работы:
Пн.-Пт.: 09:00-17:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Сб.-Вс.: выходные
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