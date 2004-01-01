Кольская Кузня

Мы предлагаем:

многолетний опыт и профессионализм наших мастеров

оптимальные сроки и цены на изготовление металлоконструкций

качественные материалы

Мы готовы изготовить для Вас:

изделия для интерьера (мебель, мангалы, каминные принадлежности, сувенирная продукция)

металлические противопожарные, стойкие к взломам двери

ворота (распашные, откаточные)

оконные решётки

ограды/ограждения

козырьки, перила, пандусы, лестницы, и многое многое другое

Мы также будем рады помочь Вам в составлении эскиза!

Специалист осуществляет поездку для замеров абсолютно бесплатно.