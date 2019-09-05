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Жара

Режиссер:Дина Штурманова
Жанры: Комедия.

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

В ролях:Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Сергей Чирков, Магомед Муртазаалиев, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Антон Лапенко, Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 5 по 8 сентября
21:20 (390)
c 9 по 11 сентября
21:20 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 5 по 6 сентября
13:15 (300)
17:25 (390)
c 7 по 8 сентября
13:15 (390)
17:25 (390)
c 9 по 11 сентября
13:15 (200)
17:25 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 5 по 8 сентября
22:30 (300)
c 9 по 11 сентября
22:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 5 по 8 сентября
15:10 (300 р.)
21:50 (300 р.)

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