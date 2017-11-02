Тор: Рагнарёк
Режиссер:Тайка Вайтити
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события – Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей – Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров – огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Эрик Пирсон, Крэйг Кайл, Кристофер Йост
В ролях:Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Марк Руффало, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч
Музыка:Марк Мазерсбо
В ролях:Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Марк Руффало, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч
Музыка:Марк Мазерсбо
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:02 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:02 ноября 2017
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