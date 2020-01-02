Кошки
Режиссер:Том Хупер
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Драма, Комедия.
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Драма, Комедия.
На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе – чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Т.С. Элиот, Ли Холл, Том Хупер
В ролях:Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Лори Дэвидсон, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Метте Таули, Джеймс Корден
Музыка:Эндрю Ллойд Уэббер
В ролях:Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Лори Дэвидсон, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Метте Таули, Джеймс Корден
Музыка:Эндрю Ллойд Уэббер
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:02 января 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:02 января 2020
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