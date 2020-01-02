Кошки

Режиссер: Том Хупер

Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Драма, Комедия.

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе – чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Т.С. Элиот, Ли Холл, Том Хупер

В ролях: Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Лори Дэвидсон, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Метте Таули, Джеймс Корден

Музыка: Эндрю Ллойд Уэббер