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Кошки

Режиссер:Том Хупер
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Драма, Комедия.

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе – чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Т.С. Элиот, Ли Холл, Том Хупер
В ролях:Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Лори Дэвидсон, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Метте Таули, Джеймс Корден
Музыка:Эндрю Ллойд Уэббер
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:02 января 2020
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Северное сияниеЗеленый зал
c 2 по 5 января 2020
10:40 (300)
12:45 (300)
17:00 (350)
23:15 (300)
c 6 по 8 января 2020
10:40 (200)
12:45 (200)
17:00 (300)
23:15 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 2 по 5 января 2020
19:45 (350)
21:50 (350)
c 6 по 8 января 2020
19:45 (300)
21:50 (300)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 2 по 5 января 2020
23:05 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 2 по 5 января 2020
20:00 (300 р.)

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