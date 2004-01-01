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Зачем сегодня читать русскую классику?

Лекция Дмитрия Бака

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События: Лекции.

В рамках проекта «Школа критики» в Мурманской областной научной библиотеке пройдет лекция профессора Российского государственного гуманитарного университета, директора Государственного музея истории российской литературы Дмитрия Петровича Бака. Дмитрий Бак также известен как ведущий цикла научно-просветительских программ на «Радио России - Культура» и председатель жюри литературной премии «Большая книга».

Тема лекции «Зачем сегодня читать русскую классику?». В ходе лекции Дмитрий Петрович расскажет о значении классической русской литературы и несомненной художественной ценности, ее роли в современном читательском опыте россиян.

Кто из классиков наиболее близок читателям сейчас? Какие проблемы, поднятые русскими классиками, остаются актуальными и сегодня? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лекция профессора Бака.

Встреча с Дмитрием Петровичем - уникальная возможность услышать из первых уст компетентное, научно обоснованное изложение взглядов на русскую классику выдающегося ученого и просветителя.

Мероприятие проводится совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля.

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