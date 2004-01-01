Я просто живу

Программа концерта:

Прелюдия «Двое в кафе» из кинофильма «17 мгновений весны»

«Мгновения» из кинофильма «17 мгновений весны»

Органная хоральная прелюдия фа минор

Песня про доброго и злого волшебника из фильма «Король-олень»

Прелюдия «Мальчики и море» из к-ф «До свидания, мальчики»

Cонет №76 «Увы, мой стих не блещет новизной» из цикла «8 сонетов Шекспира» («Адам женится на Еве»)

Сонет №102 «Люблю, но реже говорю об этом»

Сонет №143 «Сонет о покинутой любви»

Регтайм «Тихая музыка»

«Ты не печалься» из к-ф «Большая руда», сл. Н. Добронравова

«Не трожь человека, деревце»

«Интрада» из концерта для органа «Кассандра»

«Тишины хочу»

«Последний романтик» из фильма «Маленький школьный оркестр»

«Не исчезай», сл. А. Вознесенского

«Память» из т-ф «Ольга Сергеевна», сл. Давида Самойлова

«Со мною вот что происходит», сл. Евгения Евтушенко

«Я спросил у ясеня', сл. Беллы Ахмадулиной

Вальс из кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»

«Никого не будет в доме»,сл. Бориса Пастернака

«Маленький принц» из фильма «Последний экватор»,сл. Н.

Добронравова

«Твой голос», сл. Н. Добронравова

Микаэл Таривердиев – композитор-легенда. Его музыка не знакома лишь тем, кто не видел фильмы «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». То есть на огромном постсоветском пространстве людей, не знакомых с его творчеством, практически нет.

Таривердиев - автор музыки к 132 фильмам, более 100 песен и романсов, нескольких опер, балетов, симфоний, музыки для органа и скрипки.

Он является лауреатом 18 международных премий, в том числе премии Американской академии музыки (1975), премии японской звукозаписывающей фирмы «Виктор» (1978). Возглавлял со дня основания гильдию композиторов кино Союза кинематографистов России, был художественным руководителем Международной благотворительной программы «Новые имена».



Мария Блажевич (орган)

Органистка Томской государственной филармонии. С отличием окончила Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова по двум специальностям: «Фортепиано» (класс профессора Э.К. Ахметовой) и «Орган» (класс профессора Р.К. Абдуллина), а также магистратуру Санкт-Петербурского государственного университета, кафедра старинной музыки (класс профессора А.А. Панова). Прошла стажировку на кафедре органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс А.М. Шмитова).

Лауреат международных конкурсов, в т.ч. I Международного конкурса органистов им. И. Браудо в Санкт-Петербурге (2009), X международного конгресса-фестиваля и конкурса музыкантов-исполнителей и педагогов «Техника и стиль» в Москве (2010), II международного конкурса Organo Duo «Петрозаводск – Кондопога» (I премия, 2011).

Участвовала в фестивалях: «Дни немецкой культуры в Петербурге» (2009), «101-й год органу в Мальтийской капелле» (Санкт-Петербург), LIVADIA-FEST–2009 (Украина), XVIII фестиваль органной музыки (Жезов, Польша, 2009), АРТ-НОЯБРЬ (Москва, 2011) и др.

Мария активно концертирует в городах России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Самара, Казань, Пермь, Набережные Челны, Нижний Тагил, Челябинск, Тюмень, Омск, Томск, Красноярск, Кондопога), Украины и Белоруссии. В составе оркестра филармонии и ансамбля «Barocco» неоднократно концертировала в Испании, Франции, Германии, Латвии, Эстонии.



Евгений Штейнмиллер (баритон)

Солист Томской областной государственной филармонии. Лауреат Международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада – 2015» в номинации «Романсиада без границ» (Москва). 2017 - дипломант V международного конкурса вокалистов им. Павла Лисициана (Владикавказ).

Обучался в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Работал солистом хоровой капеллы АлтГУ, солистом Алтайской государственной филармонии, артистом хора Новосибирского государственного театра оперы и балета. С 2015 года – солист Томской филармонии.

Принимал участие в мастер-классах Дельфо Меникуччи (г. Санкт-Петербург, 2012) и др.

Как солист в оперной студии НГК им. М.И. Глинки исполнял партии Ивана Трофимова в постановке оперы «Не только любовь» Р. Щедрина, Крушины в «Проданной невесте» Б. Сметаны, хана Кучума в опере Олега Проститова «Ермак» (Томск, 2016).

В репертуаре арии, романсы и песни русских и зарубежных классических композиторов, песни советской и зарубежной эстрады.

