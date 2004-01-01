Время Баха
Концерт артистов Филармонии
Концерт артистов Филармонии
Исполнители:
Екатерина Ефремова (ведущая)
Пётр Макаров (фортепиано)
Евгений Попов (скрипка)
Екатерина Охраминская (виолончель)
Екатерина Усатенко (флейта)
Ирина Волокославская (кантеле)
Программа:
В концерте прозвучат произведения композиторов семейства Бахов – Иоганна Христиана, Карла Филиппа Эммануила, Вильгельма Фридемана и Иоганна Себастьяна.
Музыкальное звучание программы обогащает участие кантеле - народного карело-финского струнного инструмента.