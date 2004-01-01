Весна – время чудес

Участники выставки - члены детских объединений и детских экологических центров города Мурманска.

На выставке представлены работы победителей областного конкурса в различных техниках: художественная графика, витраж, художественная аппликация, объемная народная игрушка, флордизайн, фитодизайн, лепка, шитьё с применением смешанных технологий.