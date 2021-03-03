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Дядя Ваня

Первый спектакль, снятый в посткарантинной Великобритании для показа в кинотеатрах.

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

«Сценам из деревенской жизни» – такой подзаголовок Чехов дал своей печальной комедии – больше ста лет, однако пьеса по-прежнему остаётся одной из самых востребованных во всём театральном мире.

Не удивительно: в истории дяди Вани – Ивана Петровича Войницкого, скромно живущего в усадьбе покойной сестры – есть все слагаемые пронзительной драмы. И трагически безответная любовь: дяди Вани – к красавице Елене Андреевне, новой жене зятя – профессора Серебрякова, племянницы Сони – к доктору Астрову. И сжигающая изнутри ревность Вани к снобу, выскочке и успешному бездарю Серебрякову. И безбрежная грусть о скоротечности жизни. И нежный юмор. Да, впрочем, чего только у Чехова нет – настоящая энциклопедия не деревенской, но универсальной человеческой жизни.

Новый спектакль поставлен Иэном Риксоном по тексту, адаптированному отличным ирландским режиссёром и драматургом, лауреатом премии Оливье Конором Макферсоном, с чутким вниманием к первоисточнику и замечательной лёгкостью. Театр Гарольда Пинтера в Вест-Энде, где шёл спектакль, до 2011-го года назывался Театром Комедии – и Риксон прекрасно транслирует особый трагедийный комизм Чехова. На сцене собран великолепный актёрский ансамбль.

Исполнители:

  • Войницкий Иван Петрович (дядя Ваня) - Тоби Джонс

  • Астров Михаил Львович, врач - Ричард Армитидж

  • Серебряков Александр Владимирович - Роджер Аллам

  • Соня, дочь Серебрякова от первого брака, племянница дяди Вани - Эми Лу Вуд

  • Елена Андреевна, жена Серебрякова - Розалинд Элиазар

  • Войницкая Мария Васильевна, мать дяди Вани и первой жены Серебрякова - Дервла Моллой

  • Телегин Илья Ильич - Питер Уайт

  • Няня - Анна Колдер Маршалл

Над спектаклем работали:

  • Режиссер - Иэн Риксон

  • Художник - Рэй Смит

  • Художник по свету - Бруно Поет

  • Композитор - Стивен Уорбек

  • Звукорежиссер - Иэн Дикинсон

Страна: Великобритания

Язык: английский, русские субтитры

Продолжительность: 2 часа 35 минут, без антракта 

Возраст: 16+

Цены

450 р.

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