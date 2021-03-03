Дядя Ваня
Первый спектакль, снятый в посткарантинной Великобритании для показа в кинотеатрах.
Первый спектакль, снятый в посткарантинной Великобритании для показа в кинотеатрах.
«Сценам из деревенской жизни» – такой подзаголовок Чехов дал своей печальной комедии – больше ста лет, однако пьеса по-прежнему остаётся одной из самых востребованных во всём театральном мире.
Не удивительно: в истории дяди Вани – Ивана Петровича Войницкого, скромно живущего в усадьбе покойной сестры – есть все слагаемые пронзительной драмы. И трагически безответная любовь: дяди Вани – к красавице Елене Андреевне, новой жене зятя – профессора Серебрякова, племянницы Сони – к доктору Астрову. И сжигающая изнутри ревность Вани к снобу, выскочке и успешному бездарю Серебрякову. И безбрежная грусть о скоротечности жизни. И нежный юмор. Да, впрочем, чего только у Чехова нет – настоящая энциклопедия не деревенской, но универсальной человеческой жизни.
Новый спектакль поставлен Иэном Риксоном по тексту, адаптированному отличным ирландским режиссёром и драматургом, лауреатом премии Оливье Конором Макферсоном, с чутким вниманием к первоисточнику и замечательной лёгкостью. Театр Гарольда Пинтера в Вест-Энде, где шёл спектакль, до 2011-го года назывался Театром Комедии – и Риксон прекрасно транслирует особый трагедийный комизм Чехова. На сцене собран великолепный актёрский ансамбль.
Исполнители:
Войницкий Иван Петрович (дядя Ваня) - Тоби Джонс
Астров Михаил Львович, врач - Ричард Армитидж
Серебряков Александр Владимирович - Роджер Аллам
Соня, дочь Серебрякова от первого брака, племянница дяди Вани - Эми Лу Вуд
Елена Андреевна, жена Серебрякова - Розалинд Элиазар
Войницкая Мария Васильевна, мать дяди Вани и первой жены Серебрякова - Дервла Моллой
Телегин Илья Ильич - Питер Уайт
Няня - Анна Колдер Маршалл
Над спектаклем работали:
Режиссер - Иэн Риксон
Художник - Рэй Смит
Художник по свету - Бруно Поет
Композитор - Стивен Уорбек
Звукорежиссер - Иэн Дикинсон
Страна: Великобритания
Язык: английский, русские субтитры
Продолжительность: 2 часа 35 минут, без антракта
Возраст: 16+
450 р.
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