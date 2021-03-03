Боевой конь

Главный персонаж – конь Джоуи, купленный отцом Альберта на аукционе, дикий и непокорный, под чутким присмотром своего молодого хозяина постепенно учится работать в поле. Но вскоре приходит известие о том, что началась война, и Тед, отец Альберта, продает коня капитану Николлсу, который обещает лично присматривать за Джоуи. Однако на Рождество Альберт узнает о том, что капитан Николлс убит, и тогда мальчик, солгав о своем возрасте, отправляется на фронт – чтобы найти Джоуи…

Исполнители:

Альберт - Шон Дэниел Янг

Капитан Николлс - Алекс Эвери

Роуз, мама Альберта - Джози Уолкер

Тед, отец Альберта - Стив Норс

Капитан Стюарт - Уильям Райкрофт

Над спектаклем работали:

Режиссеры - Мэриэнн Эллиотт, Том Моррис

Художник - Рэй Смит

Художник по свету - Паула Констэбл

Сцендвижение и хореография лошадей - Тоби Седжвик

Композитор - Эдриан Саттон

Звукорежиссер - Кристофер Шатт

Страна: Великобритания

Язык: английский

Продолжительность: 2 часа 37 минут с одним антрактом

Возраст: 14+