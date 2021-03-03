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Боевой конь

Спектакль, основанный на романе Майкла Морпурго и адаптированный для сцены Ником Стаффордом о дружбе и преданности, разворачивающейся на фоне Первой мировой войны.

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

Главный персонаж – конь Джоуи, купленный отцом Альберта на аукционе, дикий и непокорный, под чутким присмотром своего молодого хозяина постепенно учится работать в поле. Но вскоре приходит известие о том, что началась война, и Тед, отец Альберта, продает коня капитану Николлсу, который обещает лично присматривать за Джоуи. Однако на Рождество Альберт узнает о том, что капитан Николлс убит, и тогда мальчик, солгав о своем возрасте, отправляется на фронт – чтобы найти Джоуи…

Исполнители:

  • Альберт - Шон Дэниел Янг

  • Капитан Николлс - Алекс Эвери

  • Роуз, мама Альберта - Джози Уолкер

  • Тед, отец Альберта - Стив Норс

  • Капитан Стюарт - Уильям Райкрофт

Над спектаклем работали:

  • Режиссеры - Мэриэнн Эллиотт, Том Моррис

  • Художник - Рэй Смит

  • Художник по свету - Паула Констэбл

  • Сцендвижение и хореография лошадей - Тоби Седжвик

  • Композитор - Эдриан Саттон

  • Звукорежиссер - Кристофер Шатт

Страна: Великобритания

Язык: английский

Продолжительность: 2 часа 37 минут с одним антрактом 

Возраст: 14+

Цены

450 р.

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