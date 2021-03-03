Боевой конь
Спектакль, основанный на романе Майкла Морпурго и адаптированный для сцены Ником Стаффордом о дружбе и преданности, разворачивающейся на фоне Первой мировой войны.
Спектакль, основанный на романе Майкла Морпурго и адаптированный для сцены Ником Стаффордом о дружбе и преданности, разворачивающейся на фоне Первой мировой войны.
Главный персонаж – конь Джоуи, купленный отцом Альберта на аукционе, дикий и непокорный, под чутким присмотром своего молодого хозяина постепенно учится работать в поле. Но вскоре приходит известие о том, что началась война, и Тед, отец Альберта, продает коня капитану Николлсу, который обещает лично присматривать за Джоуи. Однако на Рождество Альберт узнает о том, что капитан Николлс убит, и тогда мальчик, солгав о своем возрасте, отправляется на фронт – чтобы найти Джоуи…
Исполнители:
Альберт - Шон Дэниел Янг
Капитан Николлс - Алекс Эвери
Роуз, мама Альберта - Джози Уолкер
Тед, отец Альберта - Стив Норс
Капитан Стюарт - Уильям Райкрофт
Над спектаклем работали:
Режиссеры - Мэриэнн Эллиотт, Том Моррис
Художник - Рэй Смит
Художник по свету - Паула Констэбл
Сцендвижение и хореография лошадей - Тоби Седжвик
Композитор - Эдриан Саттон
Звукорежиссер - Кристофер Шатт
Страна: Великобритания
Язык: английский
Продолжительность: 2 часа 37 минут с одним антрактом
Возраст: 14+
450 р.
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